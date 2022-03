Nuovo amore per l’amatissima ex gieffina: ecco chi è il fortunato

By

Nuovo amore per l’amata ex gieffina: svelato il ragazzo fortunato

Il Grande Fratello esiste da più di 20 anni e in ogni edizione, sia Nip che Vip, riesce a portare ascolti da urlo a casa. Sarà per la possibilità di vedere i concorrenti 24 ore su 24, per gli amori, la simpatia, ma stai certo che quando esci dal reality hai acquisito moltissima notorietà.

Proprio un’ex vippona super amata dal pubblico si è fidanzata! A rivelare la notizia è il settimanale Chi e ci presenta il fortunato e nuovo amore.

Scopriamo insieme di chi si tratta

Nuovo amore per Dayane Mello: svelato il fortunato

Dayane Mello, modella brasiliana, ha partecipato alla quinta edizione del Grande Fratello Vip. Arrivata in finale, l’ex gieffina ha dovuto affrontare prove difficili nella Casa come la morte del fratello Lucas per cui ha fatto uno struggente gesto.

Donna forte, vivace e molto bella, Dayane ha conquistato un sacco di seguaci dalla sua partecipazione ed è amata dal mondo del web.

Mentre la modella si diverte in Brasile per la Fazenda approfittando anche per fare qualche scatto sensualissima con gli animali, viene rivelata una notizia shock sulla Mello.

La modella si è innamorata proprio di Lui e i fan sono impazziti.

Si tratta di Alberto Franceschi, imprenditore e modello, nonché ex fidanzato della modella Alice Campello.

Nonostante il portale Whoopsee avesse pubblicato delle foto esclusive di Dayane con Andrea Turni, non è lui il nuovo fidanzato.

A rivelare la notizia è il magazine sempre attento Chi. Conferma il nuovo amore della modella con Alberto.

“Dayane Mello ha un nuovo fidanzato” si legge sul magazine e continua: “Lui è l’imprenditore e modello Alberto Franceschi, in passato legato all’influencer e fashion blogger Alice Campello, che poi lo aveva lasciato per costruirsi una famiglia con il calciatore della Juventus Alvaro Morata”.

Questa è una bellissima notizia per Dayane Mello. Un nuovo amore sboccia per l’ex gieffina e i fan sono entusiasti. Dopo le brutte notizie dell’anno scorso, quest’anno sembra essere iniziato per il verso giusto per la modella brasiliana. Sono tutti molto contenti di questa rivelazione