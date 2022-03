Gemma Galgani e quella struggente confessione che spiazza tutti

Gemma Galgani torna a parlare del percorso a Uomini e Donne e dello sfogo su una sua vicenda personale che la fa soffrire molto: le sue parole

In un modo o nell’altro, le attenzioni del pubblico di Uomini e Donne sono sempre puntate su di lei: Gemma Galgani è protagonista nel bene e nel male. La “Dama di Torino” può anche essere poco simpatico, ma è sicuramente una persona che cattura le attenzioni. E’ triste perché ha passato un altro San Valentino in solitudine, ormai ben consapevole di non aver ancora trovato l’uomo giusto con cui trascorrere il resto della sua vita.

Forse anche per questo la Galgani si è sfogata intensamente, parlando anche del suo rapporto con Tina Cipollari. Una rivalità furiosa che sfocia ogni giorno in molti litigi. Gemma è protagonista del dating show di Maria De Filippi ormai da dieci anni, ma senza mai trovare il vero amore. Eppure la Dama crede in quello vero e continua a coltivare il suo personale sogno.

Uomini e Donne, l’amaro sfogo di Gemma: svela il motivo della sua tristezza

Eppure le cose vanno male, perché i “cavalieri” nei quali si imbatte spesso finiscono col deluderla. Non sono mancati gli sfoghi nelle ultime puntate andate in onda. In particolare, Gemma ha parlato del suo rimpianto per non essere mai diventata madre, ma anche di un desiderio mai sopito. Lo ha spiegato nel dettaglio a “Nuovo”. Avrei dovuto trovare l’uomo giusto, per assicurare a mio figlio la presenza del padre, e non solo della madre”.

Per quanto riguarda il difficile rapporto con Tina, Gemma ha spiegato: “Ha un’antipatia nei miei confronti ormai di vecchia data, ma la cosa non mi scoraggia. Vado avanti per la mia strada con l’obiettivo di trovare l’amore. Ogni tanto ci facciamo degli scherzi, come degli agguati quando una non si accorge dell’altra”. Insomma, a sentire le parole di Gemma, sembra che sotto sotto tra le due protagoniste l’odio sia soprattutto di facciata.