Amadeus non si ferma più: l’annuncio che tutti aspettavano

Dopo lo straordinario successo di ascolti dell’ultima edizione del festival della Canzone Italiana, ecco arrivare l’annuncio sul futuro di Amadeus

L’ultimo Festival di Sanremo ha letteralmente sbancato, con un serie di ascolti straordinari e un successo da record. Da anni non si ricordava un’edizione così apprezzata, soprattutto perché è stata impressa una svolta aspettata per molti anni. Finalmente, la kermesse ha aperto ai giovani, conquistando l’interesse di tutte le generazioni senza più essere uno show “antico” e di stampo classico. Grande merito al conduttore e direttore artistico Amadeus, che alla sua terza edizione ha fatto centro.

Anche le altre edizioni da lui organizzate andarono bene, ma questa del 2022 ha lasciato il segno. Ecco perché, se vogliamo a furor di popolo, è arrivata una conferma che sembrava inevitabile. Sarebbe stato folle da parte della Rai cambiare proprio adesso: come fare un salto nel buio. Ecco perché è arrivato l’accordo per la conferma di Amadeus per altre due stagioni. Sarà lui conduttore e direttore artistico anche nel 2023 e nel 2024. Fortunatamente il bravo presentatore ha accettato, cosa non scontata.

Amadeus sempre più protagonista: arriva l’importante annuncio

Avrebbe anche potuto decidere di lasciare e chiudere in modo trionfale il suo ciclo triennale, ma evidentemente il presentatore ha voglia di proseguire il percorso intrapreso in queste edizioni. Spesso, infatti, il “ciclo” dei presentatori di Sanremo dura 3 anni: poi si cambia. Non sarà così, visto che Amadeus sarà al timone di Sanremo, complessivamente, per ben cinque stagioni. Un po’ come faceva Pippo Baudo all’apice della carriera, ma all’epoca era decisamente un altro Festival, ed erano ovviamente altri tempi. Come lui, infatti solo Pippo e Mike Bongiorno avevano condotto cinque Sanremo consecutivi.

Il 59enne continuerà a essere protagonista, e tra qualche mese si metterà subito al lavoro per portare altri successi sul palco dell’Ariston. “Sono contento e onorato della proposta dell’Amministratore Delegato Carlo Fuortes e del Direttore del Prime Time Stefano Coletta. Aver avuto adesso questa proposta mi permette di lavorare da subito. Non vedo l’ora di ricominciare”, ha commentato l’apprezzato conduttore.