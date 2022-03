Rompicapo dell’Orco: in quale porta si trova la principessa?

Sai che con il rompicapo dell’Orco e della Principessa è possibile conoscere una storia fantasy? Esattamente. Da un indovinello come quello di oggi, è possibile fare un piccolo viaggio con la mente. La fantasia è proprio quell’ingrediente necessario a risolverlo! Allora, accetti la sfida o rinunci?

I tranelli e i giochini più divertenti sono proprio quelli che rischiano di fare arrovellare la mente per ore. Diciamo che qui la difficoltà aumenta, perché hai soltanto un minuto e mezzo di tempo per risolverlo, altrimenti l’avrò vinta io. Il rompicapo dell’Orco e della Principessa non è impossibile, ma senza dubbio è una sfida da cogliere al volo e da affrontare con estrema attenzione. Ripeto, ti darò la soluzione, ma non avrai vinto, anzi sarà l’ennesima sconfitta.

La storia inizia in un mondo di fiaba, ma i cui risvolti sono sempre più terrificanti. Nel rompicapo di oggi parleremo di un orco, una principessa, e di un aiutante, tu! Sei pronto aiutare la principessa a scappare? L’indovinello inizia così:

“Una principessa viene rapita da un orco e un cavaliere corre a salvarla. L’orco indica al cavaliere due porte e spiega: “In una c’è la principessa, nell’altra una tigre affamata”. Sulla porta di sinistra c’è un cartello che dice “In questa porta c’è la tigre”.

Sulla porta di destra un altro cartello recita: “In una porta c’è la principessa”. L’orco aggiunge: “Solo uno dei cartelli è vero”. In quale porta c’è la principessa?”

Allora, avete un minuto e mezzo, massimo vi abbono altri 50 secondi. Pensateci bene, perché la fantasia è una grande aiutante…

Rompicapo dell’Orco e della Principessa, soluzione!

In quale porta c’è la principessa? In questo mondo di fiaba la soluzione è nella porta n.1!

La ragione risiede nel fatto che nella porta con scritto “In una delle due porte c’è la principessa”, si tratta inequivocabilmente di un’affermazione vera. Quindi, di conseguenza il portone con la dicitura “C’è la tigre” è falso.

Come avresti potuto trovare la soluzione da solo? Innanzitutto, ti avevo già dato un grande indizio dicendoti che la fantasia è un’ottima arma per risolvere gli indovinelli. Inoltre, non bisogna prendere tutto alla lettera, ma agire con logica e cercare di pensare come un orco.

Se tu fossi un orco e vorresti papparti la principessa, diresti mai il vero o cercheresti in tutti i modi di trarre in inganno il rivale? Ecco la risposta corretta!

Allora, hai vinto o hai perso? Ci vediamo al prossimo indovinello.