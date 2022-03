Doc Nelle tue mani 2 anticipazioni: il segreto di Andrea Fanti che cambia tutto

La settima puntata di Doc 2 – Nelle tue mani, le anticipazioni della settima puntata in onda giovedì 10 marzo su Rai1. Verrà fuori un segreto

Un altro giovedì è arrivato e puntuale l’appuntamento è con una nuova puntata di “Doc – Nelle tue mani”, la seconda stagione della fortunata serie tv con Luca Argentero. Ancora una volta ascolti da record per la fiction a tema medical, che si avvia verso la conclusione di questa seconda annata. Oltre all’ex Grande Fratello, gli altri protagonisti sono Matilde Gioli, Sara Lazzaro, Gaetano Bruno, Pierpaolo Spollon e Silvia Mazzieri.

Anche oggi in onda due episodi, che comporranno la settima puntata della serie. Ancora difficoltà per Andrea Fanti, che dovrà fare i conti con un clima in ospedale sempre più difficile. Il segreto che riguarda Doc (interpretato da Luca Argentero) non è una cosa da poco e rischia seriamente di farlo tornare al suo posto di primario.

Doc – Nelle tue Mani 2: uno scottante segreto per Andrea Fanti

Intanto in ospedale arriva un ragazzo sordocieco, e non mancano i colpi di scena. La proposta che Cecilia farà a Fanti spiazzerà sia Agnese che Giulia. Entrambe, infatti, saranno in preda della gelosia più sfrenata. Il momento è particolare, perché Riccardo scoprirà un segreto particolare su Doc, che riguarda il periodo in cui Fanti non aveva ancora perso la memoria.

Questa situazione rischierà di sovvertire gli equilibri. Altri colpi di scena nell’episodio numero 14, in cui Giulia dovrà provare a risolvere il difficile rapporto con sua madre. Il compagno della donna, infatti, viene ricoverato proprio nei giorni in cui Doc sta per tornare primario. Ma qualcosa accadrà…