Gemma Galgani vuota il sacco: “Quello che non sapete di Giorgio Manetti”

La storia d’amore tra Gemma Galgani e Giorgio Manetti si è conclusa ormai molto tempo fa, ma i due ex fidanzati continuano a stuzzicarsi a vicenda

La storia d’amore che Gemma Galgani ha avuto con Giorgio Manetti è stata, forse, la più importante del suo lungo percorso a “Uomini e Donne”. Ormai i due si sono lasciati molti anni fa, ma non smettono di punzecchiarsi e stuzzicarsi a vicenda. Anzi, spesso scattano delle critiche reciproche e feroci che fanno capire che qualcosa tra di loro non è stato affatto chiarito.

Lei è la grande protagonista del “Trono Over”, e di recente ha ricevuto le accuse dalla sua ex fiama riguardo i suoi interventi di chirurgia estetica. Gemma, ovviamente, non è rimasta a guardare, e ha prontamente replicato contro Manetti, spiegando che anche lui si è sottoposto a più di un ritocco estetico. Insomma, tra i due sembra che non corra proprio del buon sangue. Eppure la loro storia ha fatto sognare i fan del programma, visto che li ha tenuti con gli occhi incollati allo schermo per mesi.

Gemma Galgani e Giorgio Manetti ai ferri corti: il motivo

Adesso tra i due sembra esserci astio e una reciproca antipatia. La “guerra” tra i due ex innamorati ora si è spostata sul dibattito legato alla chirurgia estetica. Manetti ha commentato sui social, spiegando le sue ragioni. Ma mentre per Gemma qualche intervento sembra esserci, chissà se anche il bel Giorgio ha ceduto alla tentazione di mettersi sotto i bisturi… intanto a Gemma queste critiche non sono piaciute, dimostrandosi dispiaciuta e confessandolo a “NuovoTV”.

“Chiedete a lui se ha fatto qualche ritocchino… non è possibile che sia rimasto lo stesso uomo di un tempo. Mi delude molto questa derisione nei miei confronti, pensavo fosse una persona diversa. Mi ha fatto dispiacere anche sentir parlare di Tina Cipollari come “passerotto”, pensavo fosse una mia esclusiva, ha spiegato una rammaricata Gemma.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giorgio Manetti (@giorgio56manetti)