Dimmi la forma del tuo mignolo e scopri cosa nasconde la tua personalità con questo semplice test

Molti non sanno che alcune caratteristiche del nostro corpo rivelano dei tratti nascosti della nostre personalità. Nulla è dato al caso e così vale anche per le nostre dita.

Ecco infatti che oggi ti proponiamo il test del mignolo. Ti basterà guardare quale lunghezza ha questo dito e potrai scoprire cosa nasconde la tua personalità.

Un test facile, ma molto divertente. Iniziamo insieme il test!

Test: dimmi la forma del tuo mignolo e scopri chi sei veramente

Oggi ti proponiamo il test del mignolo e ti mettiamo di fronte a tre opzioni. Guarda la tua mano e scegli il numero corrispondente alla lunghezza del dito preso in questione per scoprire cosa nasconde la tua personalità.

Se ti piace scoprirti guardano il tuo corpo, prova anche il test della forma della bocca.

Scegli l’opzioni e scopriti con noi!

1) Mignolo uguale al punto medio dell’anulare

Se questa è la tua lunghezza del mignolo allora sei una persona molto equilibrata ed estremamente dolce.

Sei sempre disponibile come confidente, amico, perché sai mantenere i segreti e mettere a proprio agio ogni tipo di indole.

Col tuo modo di fare sempre disponibile, tendi a non aprirti agli altri, perché loro ti cercano per sfogarsi e non per ascoltare te. Ciò ti porta a sembrare una persona indifferente e fredda, ma non è così.

Chi ti conosce veramente sa che sei una persona meravigliosa che riesce a riempire di gioia chiunque. Hai un fascino unico e sappi che prima o poi se ne renderanno conto tutti.

Non lasciare, però, che gli altri si approfittino di te

2) Mignolo più corto del punto medio dell’anulare

Sei una persona riservata e anche molto timida. Non ti fidi degli estranei e odi anche solo quando un turista ti chiede le indicazioni.

Se vuoi scoprire come affronti lo stress fai questo test della personalità.

La tua timidezza è data dal fatto che sei un eterno sognatore e vuoi mantenere il tuo mondo magico tutto per te. Hai anche delle grandi ambizioni per il tuo futuro.

Occhio però, perché il tuo essere poco confidente ti porterà a rinunciare a delle opportunità più uniche che rare.

Ricordati sempre che il tuo modo di fare gentile e generoso ti aiuterà a raggiungere i tuoi obbiettivi. Comportati con gli altri come vorresti che loro facessero con te.

3) Mignolo più lungo rispetto alla metà dell’anulare

Tu sei una persona che ama la socialità, stare con le persone e sei sempre attivo sui tuoi profili social.

Con il tuo carisma e la tua solarità riesci a stare sempre al centro dell’attenzione e ciò ti dà molta soddisfazione e autostima.

Ti piacciono anche le avventure, i viaggi e le sorprese che rendono le tue giornate uniche. Ami viziarti nella tua quotidianità, magari con una buona brioche al mattino o con una bella vasca calda nelle giornate intense.

Nonostante la voglia di essere costantemente circondata da amici, hai bisogno anche dei momenti tutti per te. Ciò ti serve per ricaricarti e per poter ritrovare la vivacità che ti contraddistingue