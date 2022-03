Uomini e Donne puntata 10/3/22, in studio l’atmosfera si scalda: Gemma senza freni

Uomini e Donne ha acceso le atmosfere in studio e Gemma Galgani si è mostrata senza freni come mai prima d’ora.

Uomini e Donne nella puntata di oggi ha fatto chiarezza in merito alla conoscenza iniziata tra Stefano ed Elena. I due non hanno convinto nessuno in studio e si ritiene che si siano messi d’accordo soltanto per stare al centro studio e non abbandonare il programma perché non si ha nessuna conoscenza.

In particolar modo chi pensa ciò è Tina Cipollari che ha avuto una feroce lite con la dama in cui sono volati toni forti. Gianni Sperti, invece, proprio come la sua collega, non crede nella buona fede di lei e ritiene invece che il cavaliere la stia assecondando soltanto per paura di perderla.

I due ritornano al proprio posto con la promessa che dopo la puntata lei uscirà con il nuovo corteggiatore, mentre il giorno dopo rivedrà Stefano. I due si sono realmente messi d’accordo o gli opinionisti hanno preso una cantonata a riguardo? Ovviamente la puntata non è di certo finita qui e prosegue con altre interessanti vicende.

Gemma Galgani massaggia Franco a Uomini e Donne: la reazione di lui spiazza tutti

Maria De Filippi prende la parola, notando che Pinuccia scruta con attenzione Alessandro, che ieri è stato mollato dalla sua dama e invita i due a fare pace in quanto è palese che entrambi ci sono rimasti male per come sono andate le cose e fare notare a lei che non sempre ha avuto un atteggiamento carino nei suoi confronti e lei gli chiede scusa e sembrano finalmente aver chiarito.

La parola passa a Gemma Galgani. La dama ancora una volta manifesta il suo interesse per Franco, l’ex professore appassionato di messaggi. La conduttrice in maniera ironica le fa notare questa passione di lui e per lei non è un problema. Lui replica affermando che oggi come oggi vorrebbe lui un messaggio e la dama acconsente. In studio entra un lettino e lei inizia a fargli un massaggio alla schiena.

Franco apprezza il gesto, ma da ugualmente un 2 di picche alla dama affermando che non nutre alcun tipo di interesse nei suoi confronti e lei si risiede al proprio posto. L’attenzione si sposta poi su Ida e Alessandro.

Le incomprensioni tra i due continuano a crescere e Maria prova a farla ragionare, affermando che se a lei qualcosa non sta bene può sempre imporsi senza aspettare in continuazione un gesto da parte di lui e che se non le piace può sempre decidere di troncare. Ida resta in silenzio in preda ai suoi pensieri.