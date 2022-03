GF Vip daytime 10/3/22, le strategie vengono a galla: false amicizie e manipolazioni

Al GF Vip tutti i nodi vengono al pettine, così come le strategie e le relative false amicizie costruire nel corso di questi mesi.

Il daytime del GF Vip è pronto a tornare sul piccolo schermo degli italiani per un appuntamento davvero speciale ed il motivo non è soltanto uno. L’appuntamento di oggi precede la diretta con Alfonso Signorini di questa sera su canale 5. Per questo motivo la puntata sarà divisa in due parti: durante la prima, la produzione ci mostreranno le dinamiche che i concorrenti più amati d’Italia hanno davo vita in queste ore e poi ci sarà uno speciale collegamento con il conduttore. Pronto a rivelare in anteprima, ed in esclusiva, tutte le anticipazioni del GF Vip di questa ma attenzione perché le sorprese non finiscono di certo qui.

Questa sera si festeggia un traguardo importante, in quanto è la semifinale! Questa sera, dunque, durante il corso della diretta, scopriremo i nomi degli altri finalisti che si andranno ad aggiungere ai tre scelti nelle scorse settimane. Ovvero: Delia Duran, Lulù Selassiè e Davide Silvestri, che ha buttato fuori uno dei colossi di quest’edizione come Soleil Sorge.

Insomma gli ingredienti per un appuntamento con il botto non sembrano affatto mancare, soprattutto se si considera che la tensione tra i vipponi è alle stelle e tutti vogliono il proprio posto alla finale di questa lunghissima sesta edizione, ma chi riuscirà ad arrivarci e dovrà varcare la famosa soglia rossa?

Barù dubita delle sorelle Selassiè al GF Vip: la presenza di Soleil è ancora forte

La puntata del daytime del Grande Fratello Vip inizia subito dopo un momento di tensione tra i concorrenti, mostrandoci il botta e risposta che hanno avuto Barù e Delia Duran, colpevole di averlo nominato. Lui senza troppi complimenti ha ammesso che dopo la fine di quest’esperienza non ha alcuna intenzione di volerla vedere al di fuori del programma né tantomeno suo marito. Lei invece le ha chiesto la cortesia di non percepirla sempre in coppia con l’ex stella di Centovetrine ma come una persona singola e sé stante.

Lo stesso Barù ha avuto un nuovo confronto con Jessica Selassiè. I due non fanno altro che avvicinarsi e allontanarsi ogni volta e lui ha ammesso di avere qualche dubbio sulla sincerità di lei, ma la princess lo ha rassicurato che se vorrà si potranno confermare al di fuori del programma. Proprio quest’ultima è stata criticata da Soleil Sorge che ha sempre visto nella sua voglia di cercare l’amore quasi una ricerca di avere un certo spazio durante il corso delle varie puntate. Alle due princess questo atteggiamento non è piaciuto e il nipote di Costantino della Gherardesca le ha trovate un po’ false perché l’avevano votata per andare in finale mentre ora la stroncano ritenendo che è sempre stata una stratega.

la parola passa al padrone di casa che rivela che questa sera ci sarà una doppia eliminazione a sorpresa.