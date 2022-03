Il desiderio segreto di Kate che fa infuriare il Principe William

Kate Middleton ha un segreto che non piace al Principe William. Perché la Duchessa di Cambridge ha fatto infuriare il futuro re d’Inghilterra?

Kate Middleton ed il Principe Harry rappresentano probabilmente la coppia più amata dell’intera Royal Family. I Cambridge hanno da tempo rubato la scena ad Harry e Meghan, alle prese con le diatribe familiari e con alcune polemiche legate agli accordi con Spotify. Inoltre, l’ex attrice statunitense ha diviso da tempo l’opinione pubblica britannica, ormai spaccata in due fazioni.

Da un lato ci sono quelli che sostengono le sue battaglie a favore delle classi sociali più povere, dall’altro quelli che la accusano di aver separato suo marito Harry dalla propria famiglia. Kate, al contrario, nel corso degli ultimi anni ha conquistato tutti grazie alla sua pacatezza e alla sua eleganza. La maggior parte degli inglesi vorrebbe vederla sul trono quando morirà la Regina Elisabetta, ma sappiamo che non sarà così.

I Cambridge dovranno aspettare il loro turno per regnare. Quando Sua Maestà lascerà il trono saranno Carlo e Camilla a sostituirla. Ma Catherine Middleton ha anche dei segreti, alcuni di questi piacciono molto poco a suo marito, il quale è andato recentemente su tutte le furie a causa di un particolare comportamento della sua consorte. Cosa ha combinato Kate per far arrabbiare in questo modo William? Non ti resta che scorrere il testo per scoprirlo!

Kate fa infuriare William: “Non mettetele certe idee in testa”

Kate e William si sono conosciuti nel 2001, quando studiavano alla St Andrews University. La loro relazione è sempre stata molto solida, interrotta soltanto da una brevissima separazione avvenuta nel 2007. Si sono fidanzati il 16 novembre 2010 e si sono sposati il 29 aprile 2011. Hanno tre figli: George, nato il 22 luglio del 2013, Charlotte, nata il 2 maggio del 2015 e Louis, nato il 23 aprile del 2018.

Ultimamente Kate avrebbe fatto una richiesta a William, il quale non avrebbe alcuna intenzione di accettare o di cedere. Pare che la Duchessa di Cambridge sia intenzionata ad avere un quarto figlio, desiderio accennato anche nel corso di alcuni eventi pubblici dell’ultimo periodo. Secondo le indiscrezioni provenienti dal Regno Unito, William non avrebbe lo stesso desiderio di sua moglie.

Kate, la donna più amata dagli inglesi, i quali la vorrebbero vedere subito sul trono, nel corso di un intervento in Danimarca ha dichiarato: “William è preoccupato quando incontro dei bambini molto piccoli perché poi torno a casa ed ho il desiderio di farne un altro”. Il Principe ha immediatamente ribadito: “Non mettete strane idee nella testa di mia moglie”, manifestando il proprio dissenso. Chi la spunterà? Al momento non è ancora arrivata nessuna notizia su una possibile gravidanza di Kate Middleton, ma in futuro potrebbero arrivare delle sorprese.