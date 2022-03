Clamoroso dietrofront al Grande Fratello Vip: Barù spiazza tutti così

Al Grande Fratello Vip è arrivato il clamoroso dietrofront di Barù, che dopo la diretta con Alfonso Signorini alla semifinale su canale 5 ha spiazzato tutti così.

Questa sesta edizione del Grande Fratello Vip è ormai agli sgoccioli e tutti i nodi iniziano finalmente a venire al pettine, dopo ben sei mesi di permanenza e nonostante sia entrato in un secondo, se non terzo, momento, uno dei protagonisti indiscussi di quest’anno è senza alcun dubbio Barù.

In particolar modo durante la semifinale, trasmessa ieri sera su canale 5, si è parlato di lui e del suo rapporto con Jessica Selassiè. La Princess non ha mai nascosto di provare un forte interesse nei suoi confronti, ma lui a volte sembrava quasi darle l’impressione di ricambiare mentre altre no. Senza parlare che ieri lei ha avuto l’opportunità di poter vedere che cosa ha detto sul suo conto in confessionale e non ha utilizzato termini che gli fanno onore.

Jessica Selassiè è rimasta delusa da Barù, in quanto non si sarebbe mai aspettata un simile atteggiamento da parte, ma attenzione perché lei non è ancora a conoscenza del clamoroso dietrofront che è avvenuto subito dopo la semi finale del Grande Fratello Vip trasmessa ieri sera.

Barù fa dietrofront al Grande Fratello Vip: il gesto per Jessica Selassiè

Barù, che subito dopo la puntata è stato massacrato da Lulù Selassiè, ha parlato a tu per tu con Giucas Casella in merito a quanto è accaduto durante la semi finale e quest’ultimo ha provato a farlo ragionare, facendogli notare come Jessica sia una mosca bianca perchè trovare una brava ragazza come lei è cosa rara al giorno di oggi.

Il nipote di Costantino della Gherardesca ha ammesso di esserne pienamente consapevole ma che purtroppo non avverte quel tipo di interesse nei suoi confronti ma ha compreso che purtroppo non si è comportato nel migliore dei modi e lei ci è rimasta male per quanto è accaduto. Siccome però lui ha compreso i suoi sbagli, ha tutte le intenzioni di volerle chiedere scusa nella speranza di provare a rimediare per quanto è accaduto.

Giucas, tra l’altro, è convinto che la Princess si sia proprio innamorata di Barù, ma quest’ultimo lo ha subito frenato, affermando che probabilmente nella casa del GF Vip, in particolar modo per lei che la abita dai primi giorni di settembre, dunque è vicina alla soglia dei mesi, il tutto viene molto amplificato soprattutto perché non si ha contatti con il mondo esterno.

Barù vuole chiedere scusa a Jessica Selassiè per le brutte cose dette sul suo conto, ma lei riuscirà a perdonarlo?