Lulù Selassiè massacra Barù dopo le lacrime di Jessica: la fatina non perdona

By

Lulù Selassiè al Grande Fratello Vip non le ha di certo mandate a dire a Barù dopo che ha visto piangere sua sorella Jessica per quanto accaduto tra loro.

Lulù Selassiè non le manda di certo a dire e durante il corso di questi messi nella casa più spiata d’Italia del GF Vip non si è mai nascosta dietro ad un dito anche al costo di risultare scomoda o invadente. A maggior modo quando si toccano le sue sorelle: la Princess non transige ed è pronta a cantarne quattro a chi le ferisce o le fa del male.

Per questo motivo ieri sera, subito dopo la semi finale con Alfonso Signorini su canale 5, la Princess insieme a Delia Duran si è lasciata andare ad un amaro sfogo contro Barù. Il nipote di Costantino della Gherardesca non ci è andato affatto leggero e ha criticato aspramente non solo Lulù ma anche sua sorella Jessica, parlando anche di presunti cattivi odori.

Lulù Selassiè ha massacrato Barù dopo la diretta del GF Vip, non riuscendo a comprendere come certi atteggiamenti siano stati premiati dal pubblico tanto da farlo diventare il quarto finalista di quest’edizione.

Barù massacrato da Lulù Selassié: per il gieffino si mette male

Lulù Selassiè non ci è andata di certo giù leggera, come potete notare dalla serie di video incorporati in fondo a questo articolo, accusando Barù, che ieri sera ha avuto un pesante scontro con Alex Belli, di essere uno stratega avendo parlando male di lei e di sua sorella nella speranza, secondo il suo parere, di screditarle agli occhi del pubblico perché a lui interesserebbe soltanto la vittoria e nient’altro.

“Tu puzzi, non mia sorella“ ha poi sbottato facendo riferimento alle frasi che il nipote di Costantino della Gherardesca avrebbe pronunciato nei confronti di Jessica Selassiè. “Che hai tutti i piedi neri” ha poi aggiunto nervosa, mentre preparava tutte le valige perché lunedì finalmente questa lunghissima avventura al Grande Fratello Vip giungerà al capitolo finale.

Anche Delia Duran, tra l’altro, sembrerebbe essere d’accordo con la Princess, sospettando che lui abbia architettato tutto questo soltanto per vendicarsi per lo sfogo di Jessica delle scorse puntate, in cui sospettava che lui si avvicinasse e si allontanasse da lei soltanto per una questione di strategia ai fini del gioco.

Titolo: Lulù e Delia

Le uniche 2 finaliste con dei diritti (pt.1) Compito: imparare a memoria#fairyLu #gfvip pic.twitter.com/GacuSKBESo — MedusaxLulúFatina (@FaTinaameta) March 11, 2022

Barù al Grande Fratello Vip può contare un’alleanza al momento soltanto con Davide Silvestri e Giucas Casella, ma con le donne della casa è ormai guerra.