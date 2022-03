La Regina Elisabetta scoppia in lacrime. È appena successo

Le lacrime della Regina Elisabetta hanno suscitato un grosso clamore in Gran Bretagna. Perché Sua Maestà ha reagito in questo modo? Cosa è successo?

La Regina Elisabetta è pronta a scrivere nuovamente la storia. Ormai è diventata uno dei leader più importanti di sempre, per diversi motivi. L’anziana sovrana, che il prossimo 21 aprile compirà 96 anni, festeggerà quest’anno il suo Giubileo di Platino. Si tratta del settantesimo anno sul trono, un traguardo invidiabile. Elizabeth Alexandra Mary è in carica dal 6 febbraio 1952 ed è stata incoronata il 2 giugno 1953.

Sua Maestà si è sempre distinta per la sua forte personalità. In più occasioni, infatti, ha utilizzato toni duri nei confronti di altri appartenenti alla Royal Family. E, quando non ha parlato, ha preferito agire con i fatti, come quando è stata costretta a sminuire l’operato di suo figlio Andrea dopo gli scandali legati alle vicende penali negli Stati Uniti d’America. Una vera e propria leader, insomma, nonostante l’età che avanza.

Secondo alcune indiscrezioni provenienti dal Regno Unito, Queen Elizabeth avrebbe avuto ultimamente diversi sbalzi d’umore. Le motivazioni sono diverse e sembra che la Regina Elisabetta sia molto preoccupata. Nel corso di un incontro, sarebbe addirittura scoppiata in lacrime. Perché? Non ti resta che scorrere il testo per scoprirlo!

La Regina Elisabetta in lacrime, ecco il perché

Non è un buon momento per la Regina Elisabetta. Secondo alcune indiscrezioni provenienti da ambienti vicini a Buckingham Palace, l’anziana sovrana non avrebbe retto l’emozione e sarebbe scoppiata in un mare di lacrime. Sua Maestà è piuttosto preoccupata per due motivi: le sue condizioni di salute, ultimamente non ottimali, e l’invasione del territorio ucraino da parte della Russia di Putin.

La regina, che a breve compirà 96 anni, ha avuto dei problemi di salute negli ultimi mesi. Le sue condizioni hanno fatto preoccupare molto parenti e sudditi, soprattutto dopo il breve ricovero dello scorso ottobre. Ma Queen Elizabeth ha continuato a portare avanti le sue attività all’interno della Royal Family nonostante un po’ di stanchezza e qualche acciacco di troppo. L’anziana regina non riesce invece a digerire le notizie che arrivano dal fronte ucraino.

Sembra che Elisabetta II sia rimasta sconvolta dopo aver appreso le notizie sui bombardamenti da parte della Russia. Già all’inizio degli anni Ottanta, quando il mondo era sconvolto dalla Guerra Fredda, la madre del Principe Carlo aveva scritto un discorso molto emozionante sul possibile scoppio di una Terza Guerra Mondiale. Il conflitto fu scongiurato all’epoca ma quelle parole sono diventate nuovamente attuali a causa del conflitto tra Ucraina e Russia. Qualora l’Inghilterra dovesse subire un attacco nucleare o un’invasione militare da parte di un esercito straniero, esiste un piano per proteggere la salute dei membri della Royal Family.