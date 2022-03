Alex Belli distrugge Barù: “Hai preso in giro Jessica. Sai soltanto fare quello!”

Alex Belli al Grande Fratello Vip ha distrutto Barù, non mandandogliele di certo a dire durante il corso del suo intervento: “Hai preso in giro Jessica Selassiè, sai soltanto fare questo!”

Alex Belli, nonostante abbia terminato mesi fa il suo percorso al GF Vip, è senza dubbio uno dei protagonisti indiscussi di questa sesta edizione, che lunedì volgerà al termine dopo sei mesi di messa in onda, e in studio riesce sempre a scatenare nuove dinamiche, osservando con attenzione quello che accade nella casa più spiata d’Italia.

In particolar questa sera ha dato vita ad un vero e proprio show, non risparmiandosi nei confronti di Barù che durante il corso di questi giorni non ha speso belle parole per lui affermando che una volta finita quest’esperienza non vede l’ora di non rivedere mai più sia lui che sua moglie Delia Duran.

Alex Belli ha distrutto Barù, smascherando quello che secondo lui è stato il suo percorso nella casa del GF Vip.

Barù incassa il colpo da Alex Belli: il botta e risposta è virale

Alex Belli, intervenuto dopo che Alfonso Signorini ha stroncato Delia Duran, non le ha mandate di certo a dire ed ha accusato Barù di aver preso in giro Jessica Selassiè giocando con i suoi sentimenti facendole prima credere che tra loro possa esserci qualcosa per poi ritirarsi e non darle nulla, ma non solo.

L’ex stella di Centovetrine ha anche marcato quelle che secondo lui sarebbe le cattive abitudini portate dal nipote di Costantino della Gherardesca durante il corso della sua permanenza al Grande Fratello Vip: “Hai preso in giro Jessica“ ha tuonato Belli durante il confronto in diretta con il suo ex compagno di viaggio. “Sai soltanto scorreggiare e ruttare“ ha poi tuonato, lasciando una certa incredulità in studio in quanto nessuno si sarebbe aspettato che si sarebbero affrontati argomenti di questo tipo che hanno scomodato anche le due opinioniste.

“Guardate che in America è normale” ha replicato la Bruganelli. “Ma dai” ha risposto Adriana. “Questa ora è come il bye bitch” ha aggiunto, contrapponendosi al pensiero della sua collega come da sei mesi a questa parte.