Signorini smonta Delia Duran: “Se sei qui, è grazie a Soleil”

Alfonso Signorini non le manda di certo a dire e per questo motivo durante il corso di questa diretta del Grande Fratello Vip ha smontato Delia Duran: “Se sei qui, è soltanto grazie a Soleil Sorge!”

Alfonso Signorini non si è mai fatto problemi a dire ciò che pensa ai suoi amati vipponi, che questa sera sono arrivati alla semifinale di questa lunghissima sesta edizione del GF Vip, che giunge ai sei mesi di messa in onda. Il conduttore, infatti, smette di utilizzare il ruolo di super partes per fare veri e propri cazziatoni.

Lo sa bene Delia Duran che questa sera ha dovuto fare i conti con l’ira del padrone di casa. Il motivo? La moglie di Alex Belli, durante un confessionale, ha dichiarato di essere rimasta contenta del risultato dell’ultimo televoto che ha visto la vittoria di Davide Silvestri, diventato il terzo finalista del GF Vip, e la fuori uscita di Soleil Sorge.

“Davide ha dato molto a questo programma, invece lei non ha dato nulla” ha commentato lei e non è mancata la piccata replica di Signorini che non le ha di certo mandate a dire.

Delia Duran criticata da Alfonso Signorini: la stoccata in diretta lascia di sasso

Alfonso Signorini non ha apprezzato le dichiarazioni di Delia Duran su Soleil Sorge, che ha fatto un gesto inaspettato prima dell’addio, in quanto tutto si può dire su quest’ultima tranne che non abbia dato nulla al Grande Fratello Vip considerando che per molti è stata la colonna portante di quest’edizione.

“Hai le fette di salame sugli occhi” ha esordito il padrone di casa senza mandarle a dire, pur comprendendo che tra le due non scorra buon sangue a causa di quello che è successo con Alex Belli. “Se sei in questo programma non è merito tuo, ma di Soleil“ ha poi sferrato l’attacco, rivelando che l’unico motivo per cui è entrata a far parte della casa più spiata d’Italia è stato proprio per il suo rapporto con Soleil.

Alfonso Signorini ha smontato Delia Duran in diretta, che non si sarebbe mai aspettata un risvolto del genere ma dopo di tutto è impossibile negare quanto Soleil abbia dato a questo programma durante i sei mesi di messa in onda.