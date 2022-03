Soleil Sorge, il gesto inaspettato prima dell’addio al GF Vip

Il gesto inaspettato di Soleil Sorge prima dell’addio al GF Vip

Soleil Sorge, nonostante i tanti pronostici, è uscita lunedì dal Grande Fratello Vip non arrivando nemmeno alla semifinale.

In nomination con Davide Silvestri, il pubblico elimina l’influencer che è costretta ad abbandonare la Casa.

La gieffina è sicuramente una delle protagoniste di questa lunghissima edizione. Si è sempre esposta, ha fatto parlare di sé e ha tenuto milioni di nasi incollati alla televisione con il triangolo artistico Solei-Delia-Alex.

Adesso si trova fuori dalla Casa, ma prima del suo addio ha fatto un gesto veramente inaspettato. Scopriamo cosa ha fatto prima di uscire dal GF Vip

Soleil è famosa per i suoi regali, lettere e saluti nel momento delle eliminazioni. Lasciò un messaggio per Alex Belli nella tasca di Giacomo Urtis quando quest’ultimo venne eliminato. O anche quando ha lasciato una lettera per Gianluca Constantino.

Questa volta fa un gesto inaspettato prima di dare l’addio alla Casa del GF Vip e non è per un uomo.

La Sorge, nonostante i primi momenti critici, ha costruito un forte legame d’amicizia con l’ex tronista di Uomini e Donne, Sophie Codegoni.

Entrambe c’erano nei periodi difficili dell’altra, senza giudicare e sempre pronte a scherzare per tirarsi su di morale a vicenda.

Sophie c’era quando Alex Belli scelse Delia e non salutò Soleil, mentre l’influencer ha tenuto molta compagnia alla Codegoni nel momento in cui il bel Basciano ha dovuto abbandonare la Casa.

Insomma, all’inizio hanno litigato veramente tanto per lo più per provocazione di Soleil, ma alla fine entrambe hanno trovato il loro modo per esprimersi e per piacersi.

Soleil Sorge ha sorpreso tutti con l’ultimo gesto fatto nella Casa, ma ecco che ne scopriamo subito un altro totalmente inaspettato.

Alla mano di Sophie si è aggiunto un nuovo anello e i fan del programma se ne sono resi conto subito.

“Questo me l’ha lasciato Sole prima di uscire” rivela la gieffina a Manila Nazzaro mostrando il suo regalo.

L’ex Miss Italia conferma ciò: “E’ uno dei tanti anelli che aveva in giro“.

In questi giorni, Sophie sembra proprio spaesata. Da quando è uscita la sua amica, la gieffina si sente un po’ persa ed è evidente che senta veramente tanto la mancanza si Soleil.

Dal momento in cui Alessandro è uscito dalla Casa, le due concorrenti si sono avvicinate tantissimo, tanto che il pubblico ha creato un hashtag tutto per loro: #solphie.

Sophie fa un discorso bellissimo a Jessica Selassié, ma continua a non dimenticare e a nominare la Sorge.

Soleil, prima del suo addio, decide di salutare l’amica con questo gesto inaspettato che ha colpito molto in positivo Sophie. Nonostante le prime litigate, le due ragazze se le sono sempre dette in faccia e ora hanno un rapporto sincero e solido. Sono certa che l’amicizia durerà anche fuori dalla Casa del GF Vip