Alessia Marcuzzi, altro che addio alla tv: trattativa super segreta. Ecco dove la vedremo. La popolare presentatrice è da tempo lontana dagli schermi

Lei è sempre conosciutissima e molto amata dal suo pubblico, anche se ormai non si vede in tv da tempo. Il suo addio a Mediaset fece scalpore, e tutti immaginavano che sarebbe rientrata immediatamente in pista. Così non è stato, e Alessia Marcuzzi è ancora “disoccupata”.

Intanto è molto attiva sui social, col suo account Instagram che è molto seguito. Lei non fa mai menzione del suo futuro lavorativo, e quindi il mistero su cosa farà resta fitto. Secondo Dagospia, ci sarebbe una trattativa segreta tra la Marcuzzi e i vertici Rai per un suo ingresso nell’azienda di Viale Mazzini. L’indiscrezione parla di una trattativa segreta (che se così fosse non lo è più) tra il suo manager Beppe Caschetto e l’amministratore delegato della Rai Carlo Fuortes.

Alessia Marcuzzi e il grande ritorno: c’è una trattativa segreta

Per l’ingaggio della Marcuzzi in Rai ci sarebbe il parere favorevole del direttore dell’intrattenimento Prime Time Stefano Coletta. Sempre secondo Dagospia, la trattativa sarebbe avanzata ma non ancora conclusa. In passato si era parlato di un suo ritorno a Mediaset e alle Iene, ma non è stato così. Del resto il suo addio al Biscione sembra ormai sancito e definito. Tra l’altro lei smentì la notizia con una storia su Instagram, uno dei rari momenti in cui ha parlato di questo argomento.

“Leggo di un mio ritorno in tv ma il mio pensiero non è cambiato e sto bene dove sto”, scrisse in una storia. Intanto, a 49 anni si dedica al suo marchio di borse e di cosmetici, e ha ribadito che tornerà in televisione quando ci sarà il progetto giusto. Che possa essere lei l’erede di Mara Venier a Domenica In? La “Zia” non ha ancora chiarito se lascerà o meno a fine stagione, ma la Marcuzzi potrebbe essere la donna su cui la Rai punta per la difficile eredità.