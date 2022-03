Boom per Ballando con le stelle: torna l’amore per l’amatissima coppia

L’intenso rapporto nato durante Ballando con le Stelle continua dietro le quinte di un’altra trasmissione, Il Cantante Mascherato. La verità sulla coppia più amata

Una coppia che sembrava nata con i migliori auspici tra una danza e l’altra nell’ultima edizione di Ballando con le Stelle. Poi qualcosa è successo, e ciò che sembrava un inizio di qualcosa di speciale è finito col naufragare. Lei era una delle concorrenti, mentre lui il suo insegnante di ballo. Un’attrazione che è sembrata nascere soprattutto da parte di lei, ma in qualche modo poi ha dato la sensazione di essere corrisposta. Parliamo di Arisa e di Vito Coppola. Lei una cantante di successo che si è cimentata nelle prove di ballo, lui il suo insegnante: new entry nello show di Milly Carlucci, al posto di Raimondo Todaro.

Un feeling che era evidente durante le prove in trasmissione, e in effetti qualcosa è successo. E’ stata la stessa Arisa ad ammettere che qualcosa effettivamente c’è stato, ma nulla che è proseguito dopo il programma. Insomma, anche se non sappiamo cosa ci sia stato di preciso, il tutto è finito lì. Tuttavia, sia lei che lui si sono ritrovati nel nuovo programma di Milly Carlucci: “Il Cantante Mascherato”. Arisa è tra i giurati, mentre lui è ballerino nel corpo di ballo della trasmissione. E quanto pare questa nuova vicinanza a fatto scoccare qualcosa. Stavolta è stato Coppola a parlare del suo rapporto con Arisa, in un’intervista a Novella 2000.

Dopo Ballando con le Stelle la loro storia d’amore non è finita

A dirla tutta sembrano essere vere e proprie dichiarazioni d’amore. Che forse il tanto atteso salto di qualità sia finalmente arrivato? “Noi amici, no, qualcosa di più”, ha spiegato il ballerino, che ha partecipato al videoclip di “Cuore” di Arisa. Coppola ha detto che i baci tra loro nel video erano assolutamente veri. “Siamo spontanei e facciamo quello che ci sentiamo di fare”, ha detto il ballerino. Lei vive a Milano, lui a Roma. Ma quando si incrociano nelle rispettive città stanno insieme, uno a casa dell’altra e viceversa. E tra l’altro la cantante starebbe anche cercando una casa nella Capitale. “Il nostro non è un rapporto comune”, ha spiegato lui, confermando comunque che tra loro qualcosa è nato.

Arisa è uscita da una relazione molto complicata con il manager e autore Andrea di Carlo. L’artista sembra anche essere prossima alle nozze, ma poi tutto è saltato perché i due si sono lasciati non senza polemiche. Ora si può dire che Vito Coppola è il nuovo fidanzato di Arisa? Forse sì. Ha 28 anni, di origini campane e ha fatto incetta di premi di danza latina in tutto il mondo. Ha esordito nel 2021 a Ballando con le Stelle ed è reduce da una relazione finita male con Valentina, studentessa e influencer di Eboli. I due sono stati insieme per sei anni e hanno convissuto, ma proprio lo scorso anno hanno deciso di lasciarsi.