Com’era Barù da giovane? Spunta l’inedita foto del passato

Barù è uno dei grandi protagonisti del Grande Fratello vip: ma in pochi lo conoscono nelle sue prime apparizioni, quando era un giovanotto

Resterà nella casa o sarà eliminato già stasera? I fan del Grande Fratello si chiedono cosa ne sarà di Barù, che nella puntata di questa sera dovrà vedersela contro Manila in un televoto che si preannuncia molto difficile. Anche se il simpatico degustatore di vini dovesse lasciare, poco male. Il reality di Canale 5 chiuderà i battenti lunedì, e di fatto anche la sua esperienza può considerarsi ormai conclusa.

La sua partecipazione si è rivelata un successo: entrato nelle fasi ormai quasi conclusive, si è ritagliato un posto importante nella casa e ha riscosso la simpatia del pubblico. Oggi non è più un ragazzino, e anche per questo in tanti si chiedono come fosse da giovane: Barù è il nipote di Costantino della Gherardesca, il popolare conduttore di “Pechino Express”, parte proprio in queste ore su Sky.

Barù da giovane: il suo aspetto era molto diverso

Si è visto poco in tv, anche se ha fatto un’apparizione ormai qualche anno fa proprio a “Pechino” accanto all’illustre parente, all’epoca in cui il popolare travel show andava in onda su Rai 2. Tutto sommato il buon Barù non sembrava così diverso da oggi: solita barba e capelli arruffati, e un’aria sempre un po’ sorniona, ma anche furbetta.

Insomma, il solito Barù anche quando era un ragazzo. E che ora dovrà proporsi per un futuro televisivo anche dopo aver lasciato la casa del Grande Fratello.

