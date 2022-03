Julia Roberts, ecco qual è il suo scheletro nell’armadio

Julia Roberts è una delle attrici più amate dal pubblico di tutto il mondo. Eppure c’è un episodio del passato che riguarda la protagonista di Pretty Woman

Julia Roberts è nata a Smyrna, una città dello stato della Georgia, negli Stati Uniti d’America, il 28 ottobre 1967. È una delle attrici più famose del mondo, diventata celebre nel 1990 grazie al film Pretty Woman, nel quale recita accanto a Richard Gere. Dopo questa interpretazione, Julia ha recitato in numerose pellicole di successo, ottenendo molti premi e nomination nel corso degli anni.

Nel 2001 ha vinto il Premio Oscar come migliore attrice per Erin Brockovich – Forte come la verità. Nel corso della sua carriera, Julia Roberts ha vinto anche tre Golden Globe, per le interpretazioni nei film Fiori d’acciaio, Pretty Woman e ancora Erin Brockovich – Forte come la verità. Il pubblico la ricorda anche in Notting Hill, un film nel 2000 nel quale ha recitato accanto a Hugh Grant.

Dopo alcune storie con diversi colleghi, uno su tutti Matthew Perry, l’attore che ha interpretato Chandler Bing in Friends, Julia ha sposato nel 1993 il cantante country Lyle Lovett, divorziando dopo alcuni mesi. Dal 2002 vive una splendida relazione con il cameraman Daniel Moder. La coppia ha avuto tre figli. C’è qualcosa che non è ancora stato raccontato sulla vita di Julia Roberts? Sembra proprio di si, ecco alcune curiosità che riguardano la protagonista di A letto con il nemico.

5 curiosità su Julia Roberts

La passione per le soap opera: Julia ama tantissimo le soap opera. Nel 2002, in occasione di una premiazione, ha chiesto di sedere accanto al cast de Il tempo della nostra vita, la sua soap preferita da sempre. All’inizio della sua carriera ha anche fatto dei provini per entrare nel cast di alcune soap opera statunitensi.