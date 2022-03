Oroscopo 11 marzo 2022: ripresa per il Leone, discesa per i Pesci

Niente paura, ci pensa l’Oroscopo di Instanews a migliorarvi la giornata! Diciamo che i transiti in gioco hanno non poco, stravolto le carte in tavolo. La novità è che ci sono stati dei veri stravolgimenti per quanto riguarda la classifica. Ecco la lista, e le previsioni dei tre più fortunati e dei meno.

Occhi al cielo, il firmamento ci aspetta! Essere sempre felici e in sintonia con il mondo circostante è impossibile, ma senza dubbio si può fare qualcosa per rendere le giornate meno pesanti. L’Oroscopo di oggi è come di consueto pronto ad aggiornare sulla situazione corrente. Non ci saranno particolari transiti, ma un ripasso potrebbe fare la differenza, specialmente per chi ultimamente si è sentito perso.

Siamo pronti per scoprire le previsioni di oggi? L’Oroscopo ha in serbo delle novità per gli appassionati, ma anche per i più scettici. Occorre a tal proposito, fare il punto della situazione per capire come si muovono gli Astri e come questi di conseguenza influenzino le Case Celesti.

Innanzitutto, è bene ricordare che il mese di marzo, per quanto pazzerello, è il periodo ideale per mettere in pratica le idee e i progetti maturati a gennaio e febbraio. Perché abbiamo avuto a che fare con tante riflessioni, ma anche con degli importanti chiarimenti. Così, tra le stelle, non possiamo non riscontrare qualche turbamento.

Perché questa parte della settimana è contraddistinta da dubbi e incomprensioni, le quali hanno non poco agitato i segni dello Zodiaco. Mercurio, il pianeta del pensiero, sosta nei Pesci, ma questo non porta nulla di buono agli amici pesciolini.

La ragione risiede nel fatto che la posizione di “esilio” non permette a questi di esprimersi come vorrebbero, e tanti altri potrebbero provare lo stesso malessere proprio a causa del fatto che non sempre le cose vanno come le si vorrebbero.

Così, tra un transito e l’altro, bisogna capire quale direzione prendere, specialmente nel consolidare le energie verso una determinata condizione. Ecco come i fortunati vivono la giornata, e come gli sfortunati dovranno reagire.

Oroscopo: una ripresa sorprendente per il Leone!

Partiamo da una triade tanto potente quanto inaspettata: Leone, Sagittario e Scorpione. Rispettivamente si tratta di tre segni di fuoco, ancora fuoco e acqua. Le energie devono essere canalizzate nella direzione giusta, perché l’obiettivo è quello di raggiungere tutti i sogni racchiusi nel cassetto. Se sei del Cancro sei al quarto posto e dovresti approfondire il tuo quadro astrologico.

Iniziamo dal Re dello Zodiaco, il Leone. Fiero, coraggioso e spontaneo, oggi il transito ti permetterà di mettere in atto le tue più grandi qualità. L’amore è alle stelle, sia per le coppie che per i single che vivranno intense emozioni. Al lavoro inoltre potrebbe esserci quella svolta tanto attesa. Consigli: vivi al massimo, senza essere impulsivo.

Passiamo all’arciere dello Zodiaco, il Sagittario. La freccia dell’ottimismo è diretta alla piena realizzazione in amore, ma stai attento ai falsi amici che potrebbero consigliarti molto male. Dal lavoro dovresti prenderti una pausa, la stanchezza si fa sentire. Consigli: il cielo è positivo, non abbatterti per incomprensioni futili.

Che dire dello Scorpione? L’enigmatico e velenoso dello Zodiaco vivrà finalmente una giornata di pace in compagnia dell’amore, mentre per i single ci saranno nuove affinità. Nello specifico è al lavoro che dimostrerai di poter affrontare nuove e tante sfide. Consigli: sii deciso, senza pensare di ferire, a volte basta essere meno permalosi.

Nessuna via d’uscita per la Vergine, terribile cielo!

Purtroppo, non possiamo parlare bene della Vergine, dell’Aquario e dei Pesci. Insomma, terra, aria e acqua, i vostri elementi, non vi basteranno per gestire le situazione incomprensibili e stressanti della giornata. Ecco dei buoni consigli da non perdere assolutamente. Se sei dell’Ariete sei al quarto posto e dovresti approfondire il tuo quadro astrologico.

Iniziamo dalla Vergine, pragmatica e precisa, oggi soffrirà un po’. Diciamo che il periodo ti rende un po’ carente, sia sul fronte amore che al lavoro dove non sei per niente soddisfatta. L’obiettivo è prendersi del tempo per capire delle situazioni. Consigli: non avere paura se ti senti persa, dalla sofferenza troverai quello che ti manca.

Passiamo all’Aquario, il ribelle e anticonformista per eccellenza. Non ci sono modi per contenere il tuo nervosismo, specialmente verso alcune situazioni spiacevoli al lavoro. In amore non vuoi niente al momento, ma qualche carezza in più potrebbe farti stare meglio. Consigli: non perdere di vista i tuoi obiettivi, altrimenti i sacrifici fatti andranno perduti.

Concludiamo con il segno dei Pesci, il più mistico e profondo che ci sia, ma anche il più sfigato del momento. Ti senti braccato, poco compreso, ma a tua volta non riesci a sostenere l’incomprensibilità di certe situazioni in cui sei finito. In amore non trovi l’appoggio che vorresti, mentre al lavoro sei stanco di non essere apprezzato. Consigli: per una volta lascia che siano gli eventi a scorrere, non fare niente, perché si sistemerà tutto.