Isola dei Famosi 2022, il cast: nomi stellari per Ilary Blasi

Ci siamo: lunedì 21 marzo tornerà in onda la 16esima dell’Isola dei Famosi presentata, per la seconda volta consecutiva da Ilary Blasi

Non manca molto ormai: il tempo di chiudere la casa del Grande Fratello e si partirà tutti (idealmente) per l’Honduras, destinazione “Isola dei Famosi”. L’appuntamento è una settimana dopo la fine del GF Vip, il 21 marzo. Ufficialmente si sa ancora pochissimo di questa 16esima edizione. Gli spot sono partiti, e di ufficiale c’è soltanto la data di inizio e la conduzione di Ilary Blasi.

Per il resto è ancora tutto “copertura”, anche se tramite il lavoro dei giornalisti si sa quasi tutto, anche se è sempre bene precisare che non si tratta di informazioni ufficiali. In ogni caso, le indiscrezioni parlano del ritorno di Alvin nel ruolo di inviato (prenderà il posto di Massimiliano Rosolino) che farà la sua terza Isola dei Famosi. Per quanto riguarda gli opinionisti in studio, le due poltrone dovrebbero essere occupate da Nicola Savino e Vladimir Luxuria.

Isola dei Famosi, ecco il cast completo (non ancora ufficiale)

Invece, il cast, che è la componente più attesa, è totalmente avvolta nel mistero: almeno ufficialmente. In realtà, qualche futuro concorrente ha parlato tranquillamente della propria partecipazione all’Isola, di fatto dando i primi annunci. Ecco perché vedremo Lory Del Santo (che vinse nel 2005) e Carmen Di Pietro, che hanno direttamente confermato la loro partecipazione. Anche se per la Del Santo c’è un “giallo” improvviso, ma che non dovrebbe portare conseguenze.

Intanto, tutto il cast, almeno secondo TvBlog, è stato ormai svelato. Come annunciato (anche in questo caso non ufficialmente) quest’anno i concorrenti si divideranno in “single” (nel senso che saranno da soli) e “coppie”, che saranno formati da due naufraghi che formeranno una sola entità. Inizialmente vivranno su isole diverse, in attesa di capire come si svilupperà il gioco. Ovviamente dobbiamo aspettarci anche altri arrivi in corsa, e probabilmente non mancheranno le consuete defezioni strada facendo.

Le “coppie”

Carmen Di Pietro col figlio Alessandro

Lory Del Santo con il fidanzato Marco

Jeremias Rodriguez col padre Gustavo

I Cugini di Campagna (solo due)

Clemente Russo con la moglie Laura

Guendalina Tavassi col fratello Edoardo

I “single”

Ilona Staller

Floriana Secondi

Roberta Morise

Estefania Bernal

Jovana Djordjevic

Marco Melandri

Antonio Zequila

Roger Balduino

Blind

Nicolas Vaporidis