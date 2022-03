Sei una persona solare? Scoprilo con il test del sole e saprai con quale umore affronti la tua vita

Le persone solari hanno quel tipo di indole perché sono sempre sorridenti, briose e vivaci. Con il loro modo di fare possono conquistare il mondo, perché raramente creano problemi e sanno come coinvolgere tutti.

Magari non lo sai, ma anche te sei una persona solare. Ecco perché oggi ti proponiamo il test della solarità per scoprire tendenzialmente che umore hai quando affronti le tue giornate.

Iniziamo a divertirci!

Test della solarità: scegli un sole e scopri che tipo ti persona sei

In questo test della solarità ti mettiamo davanti sei tipologie di sole diverse. Scegli quella che più ti ispira felicità e scopri con noi se sei una persona solare.

Se ti piace conoscerti, prova anche il test della nuvola.

Leggi la risposta corrispondente al numero optato, ma iniziamo con la scelta!

1) Uno

Sei una persona estremamente solare, allegra, vivace. Se avevi dubbi, ora ne sei certa.

Riesci a coinvolgere qualsiasi persona con la tua simpatia e sai come far cambiare umore in un attimo.

Le giornate grigie in vostra presenza non esistono. Hai la capacità di trovare il lato positivo in tutto anche quando gli altri vedrebbero tutto nero.

Prendi le cose di petto, così come sono e non tendi a cambiare nulla.

Tutti vogliono esserti amici, perché senza di te la festa non esiste. Chi trova te veramente trova un tesoro.

2) Due

Diciamo che te sei una persona lunatica piuttosto che solare. La tua vita è un’altalena fatta di alti e bassi.

In questo momento ti trovi in una brutta fase e infatti ti senti un po’ tormentato dentro di te. Non riesci più a bastarti e a ritrovare il tuo equilibrio.

Nell’ultimo mese sei pessimista, demotivato e non hai voglia di progettare nulla. Cerca di fare qualcosa che ti rende veramente felice in modo tale da far tornare il tuo bellissimo sorriso.

3) Tre

La tua scelta ci rivela che sei una persona un po’ troppo schietta per essere definita solare. Ami dire tutto in modo sincero, anche se a volte finisci per ferire qualcuno.

Odi le maschere e i tradimenti, perché tu non sei affatto così.

Essendo una persona dalla lingua tagliente, talvolta non riesci ad essere diplomatico e indifferente.

Hai però un ottimo buon senso e dei valori saldi come la famiglia. Anche tu, quando vuoi, sai come riempire la stanza con un bel calore e sole che riscalda.

4) Quattro

Tu sei senza dubbio una persona romantica e sognatrice. Scopri che tipo di sognatore sei con questo semplice test.

Ami perderti nei tuoi ricordi e cerchi di circondarti di reperti e oggetti del passato.

Sei una persona corretta e leale e non riusciresti a ferire nessuno quando tieni veramente a qualcuno. Non sai proprio cosa voglia dire essere cattiva.

Delle volte, però, tendi a volare troppo con la fantasia e non riesci più a ritrovare la realtà. E’ vero che il mondo talvolta è poco piacevole, ma cerca di trovare il buono anche tra gli umani.

5) Cinque

Sei una persona sensuale, bella ed elegante. Non fai sforzi per apparire così, è nella tua natura.

Hai un indole pazzesca, perché riesci a creare un alone di mistero intorno a te che ti rende ancora più fascinosa e accattivante.

Ami ciò che ti smuove e che ti dà brividi. Le avventure, gli ostacoli e imprevisti per te sono adrenalina pura, perché rendono la tua routine ricca di storie da raccontare e rende ogni giorno unico.

Ciò ti aiuta anche nello stare al centro dell’attenzione che, diciamocelo sinceramente, non ti dispiace affatto.

6) Sei

Se questa è la tua scelta allora sei una persona che si ama così come è. Non ti interessa cosa hai, ma quanto vali.

Ti piace la tranquillità e il restare equilibrato. Ami fare conoscenze, aprirti in profondità e prendere spunto dalle persone che stimi.

Vivi in simbiosi con la natura e ami tutto ciò che la riguarda: il mare, gli animali, gli alberi, etc.