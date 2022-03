Ex Uomini e Donne confessa i drammi famigliari, sconvolgenti rivelazioni

Sensibilità, delicatezza e buon senso, tutti elementi fondamentali per approcciarsi a persone che soffrono. L’empatia non è per tutti, ma leggendo storie di questa entità, si può approfondire l’animo umano. L’Ex concorrente di Uomini e Donne continua la strada per il successo, nonostante quanto accaduto.

Si parla di drammi perché non è stato un solo evento ad averla buttata giù, ma molti di più. Avere a che fare con situazioni del genere non è semplice, anche perché non esiste un modo univoco e standardizzato per risolvere un problema. I drammi dell’ex di Uomini e Donne arrivano come un fulmine a ciel sereno. La ragione? Decide di volerne parlare e di affrontare tutto con la massima trasparenza, con l’obiettivo di dare un messaggio di speranza per chi si trova nelle sue stesse situazioni.

Drammi, paure e incomprensioni, come si fa ad accettare il modo che ti crolla addosso? Gli esterni potranno analizzare in maniera logica eventi del genere, ma chi c’è dentro non può fare lo stesso. Subentrano gli elementi complessi dell’animo umano: sentimenti, difficoltà e insicurezze.

Come si fa ad affrontare tutto? L’ex di Uomini e Donne decide di parlarne, per esorcizzare tutto e trovare la forza dalla condivisione. Grazie al seguito dai social media, riesce a trovare nella connessione con i followers la carica giusta.

Ecco le sue parole, e soprattutto quello che è accaduto nell’ultimo periodo della sua vita.

Ex Uomini e Donne, periodo terribile: drammi e paure

Come se non bastasse, il format è sempre fonte di novità e notizie per i fedelissimi fan che non perdono un solo appuntamento. Ad iniziare dalla confessione dell’ex concorrente di Uomini e Donne che lascia tutti senza parole, chi l’avrebbe mai detto che la felicità sarebbe arrivata così? La vita è imprevedibile, bisogna trarre il meglio dal peggio, altrimenti si rischierebbe di vivere delle terribili cadute. Ecco il racconto dell’ex Uomini e Donne e il messaggio che ci tiene a condividere con i fan.

Si tratta proprio della bellissima Megghi Galo! La sua vita sembra apparentemente meravigliosa, in realtà dietro ci celano dei grandi dolori. Concorrente del dating show più famoso di Canale 5, vi partecipa nel 2015 come corteggiatrice di Lucas Peracchi, con il quale però non ha trovato l’amore.

Infatti, è con l’impresario Alessandro Piscopo che ha trovato l’anima gemella, ma non è tutto rose e fiori. Approfitta del giorno della festa della Donna per confessare quanto lei e la madre siano due donne forti, perché hanno avuto a che fare con due terribili eventi: il secondo aborto per la ragazza e un tumore per la mamma.

Sono due notizie che colpiscono al cuore, e lei è sembrato proprio che volesse liberarsi di questo malessere interiore. Appena perde il bambino che teneva in grembo da ben 8 mesi, scopre il peggio. Ecco le sue parole:

“È tempo di verità. Ci sono stati giorni in cui avrei voluto scappare da questa vita da tutto questo dolore che improvvisamente si è riversato nella mia esistenza. Settembre 2021…

Ero di nuovo incinta, dopo 8 mesi che il mio angioletto “troppo forte per morire troppo fragile per vivere” mi aveva lasciata in una valle di lacrime e grigiore.

Mi chiama La mia Mamma, l’amore della mia vita colei che tutto ha dato e ha fatto per me, Lei che con il suo coraggio è scappata dalla povertà 20 anni fa e mi ha consegnato questa meravigliosa opportunità che è stata l’Italia e la mia nuova vita.

Mi dice che per un errore medico la sua situazione clinica delicata si era aggravata, c’è un tumore , non lo era stato visto finora siamo in ritardo, in poche ore perdo il mio secondo angioletto…

ma stavolta non ho tempo per piangere , dobbiamo fare in fretta, Ale chiama tutti, smuove tutta Italia , alla fine troviamo un medico qui a Milano che può veramente aiutarci, comincia la battaglia, che so che vinceremo .

Mi spengo, mi riprendo, mi rispengo, non è stato e non sarà facile, ma tutto questo mi fa sentire forte nel tempo, il dolore si trasforma in rabbia quella che ti fa alzare il culo la mattina!..

Lottiamo nell’ombra, ma lottiamo!

Siamo invincibili, siamo una forza della Natura .

Siamo una Famiglia ! Ed io sono una donna finalmente ed il mio compito è difenderla !

Auguri a tutte le Donne del mondo e soprattutto a quelle che come noi non hanno paura di combattere.”

Insomma, si tratta di una confessione forte, dalla quale però possiamo comprendere quanta forza c’è nelle donne, sempre pronte a lottare e a superare i drammi della vita. Non è stato facile, anche perché per ora di drammi se ne sente a bizzeffe. L’ultimo colpo di scena a Uomini e Donne è con il tronista che spiazza tutti, ovviamente non è un dramma paragonabile a quello di Megghi, ma sconvolge un po’ la situazione.

In attesa di altri aggiornamenti, non resta che augurare il meglio a questa donna forte, dalla quale si può imparare ad non arrendersi mai.