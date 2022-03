Amici 21 serale: triplo colpaccio di Maria De Filippi, ecco chi ci sarà

Amici 21, arrivano tre nomi altisonanti per l’imminente “serale” del talent di Canale 5. Sabato 19 marzo prenderà il via la fase finale

Gli spot stanno andando a tutta birra, ed è davvero tutto pronto per il serale di Amici 21. Le fasi preliminari di questi mesi si stanno concludendo, e a partire dalla prossima settimana il super talent di Canale 5 riempirà il sabato sera degli italiani. Lo show prenderà il posto di “C’è Posta per te”, che oggi andrà in onda con l’ultima puntata di questa stagione. Poi, con la solita staffetta a cui siamo abituati, arriverà subito Amici per accompagnare il pubblico di Canale 5 fino al termine della stagione televisiva.

La finale, infatti, è in programma a fine maggio. Tuttavia, rimane ancora avvolto nel mistero il gruppetto di tre giudici che animeranno il serale. Questi, come di consueto, sono diversi da quelli delle puntate “diurne”. Si tratta di tre personaggi quasi sempre di spessore, che stavolta il sito Dagospia ha anticipato. Il 19 marzo nello studio di Maria De Filippi ci saranno Stefano De Martino, Stash e il principe Emanuele Filiberto di Savoia.

Amici 21, svelati i tre giudici: nomi d’eccezione

Questi i nomi che il sito di Roberto D’Agostino dà per sicuri e che dovrebbero comporre il tris di giudici. Come spesso succede, la De Filippi si affida alle “sue creazioni” ossia personaggi che arrivano dai suoi programmi. Come Stash, appunto, e Stefano De Martino. Invece tutto chiaro e sancito per quanto riguarda i concorrenti che si giocheranno il titolo di vincitore di questa edizione.

I finalisti sono Dario Schirone, Sissi Cesana, Alice Del Frate, Christian Stefanelli, Crytical, Gio Montana, Serena Carella, Nunzio Stancampiano, John Erik De La Cruz, Leonardo Lini e Aisha, LDA, Calma, Luigi Strangis, Carola Puddu, Michele Esposito, Albe e Alex Rina. Le squadre saranno tre: la prima capitanata dalla “prof” Alessandra Celentano e Rudy Zerbi. La seconda squadra vedrà il comando di Lorella Cuccarini e Veronica Peparini. La terza, invece, avrà come “capitani” Anna Pettinelli e Raimondo Todaro.