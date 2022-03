Rompicapo logico-matematico: riesci a completare la sequenza numerica?

Numeri, logica e perspicacia, quale sarà la tua arma vincente per risolvere l’ennesimo rompicapo di Instanews? Quante volte il pensiero logico-matematico ha rischiato di far impazzire gli sfidanti! Riuscire a risolvere l’enigma porterà ad un miglioramento delle proprie capacità.

Del resto è risaputo che le abilità in ambito logico-matematico sono quelle che più tra tutti mettono in difficoltà. C’è chi possiede un vero dono nel risolvere un rompicapo del genere, ma non tutti. A volte, l’immaginazione, l’astuzia e lo spirito d’iniziativa, sono gli ingredienti fondamentali per trovare la soluzione ad un tranello. Nella sfida di oggi, bisogna essere pronti a risolvere tutto in meno di un minuto. Ce la farai? Alla fine dell’articolo ti dirò la soluzione, ma avrai perso.

Allora, di cosa si tratta? Come vedi nell’immagine, abbiamo a che fare con una sequenza di numeri. I numeri sono degli elementi chiari ed assoluti, perché differentemente dall’immaginazione, o da un elemento astratto, questi non posso essere frutto di illusioni.

Un valore, una cifra, un numero, sono così per come li vedi. Non ci sono dubbi ed inganni. Quindi, come si può risolvere un rompicapo logico matematico? Innanzitutto ti conviene mettere il cronometro, perché dovrai farlo in un minuto.

La difficoltà di conseguenza aumenta, ma soprattutto devi tenere a bada che c’è una specifica mossa che dovrai fare, e questa non è poi così scontata. Che dire, ti sei messo in gioco, oppure l’avrò vinta anche questa volta?

Rompicapo logico-matematico, ecco la soluzione!

Come se non bastasse, nel nostro sito troverai una grande quantità di indovinelli e giochini divertenti.

Ecco qui la soluzione, si tratta della sequenza numerica che oggi ti farà sicuramente impazzire. Quando si ha a che fare con i numeri non si può negare che si impazzisca, ma niente può essere più soddisfacente della risoluzione di inganni ed enigmi. Qual è la soluzione?

La risposta esatta è: il numero 8!

Mi chiederai, com’è possibile che il valore sia più basso? Perché intanto non si tratta di una sequenza crescente o decrescente, ma di posizionamenti. Ogni numero deve essere scomposto, da una parte le decine e dall’altra le unità, le quali vanno moltiplicate, e il risultato riscritto sotto.

Così, partendo da 7×7= 49, poi 4×9= 36, e ancora 3×6= 18, ecco che arriviamo all’ultimo valore, dato da: 1×8= 8!

Lo spirito d'osservazione è tutto. Il trucco è proprio osservare i numeri e le relazioni che potrebbero esserci tra loro, ed avere una mente elastica.

Insomma, il nostro sito ha una grande quantità di indovinelli da scoprire, datti alla pazza gioia, o meglio migliora le tue competenze, così alla prossima sfida, forse potrai battermi.