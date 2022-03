Notte turbolenta al GF Vip ad un passo dalla finale: scintille tra i vipponi

Per i cari telespettatori del GF Vip non ci sono momenti di tregua. Durante la notte, i concorrenti della casa più cliccata e chiacchierata di sempre, continuano a sfornare delle chicche interessanti. Chi avrebbe mai potuto credere che i due sarebbero entrati in colluttazione? Ecco le ultime novità.

Che i litigi al GF Vip siano un habitué, non ci sono dubbi. Di certo, ognuno ha il proprio modo di affrontare gli eventi all’interno della casa. Con caratteri ed obiettivi differenti, ci sono nuove dinamiche in gioco, anche perché i rapporti si evolvono sempre. Saltano fuori discussioni del passato che si intrecciano con altre del presente. Voi avreste mai detto che tutti e due avrebbero gestito la resa dei conti?

Siamo a pochi giorni dalla finale, com’è passato tutto questo tempo? Dalle prime nomination, alle sorprese fatte ai vipponi, quante ne sono successe? Sembra assurdo adesso non vedere più i battibecchi tra Alex Belli, Soleil Sorge e Delia Duran per quanto riguarda il triangolo amoroso più discusso di sempre.

Passano i mesi, ma ancora il reality più longevo rimane in piedi! Alfonso Signorini, il conduttore, continua a sollecitare le verità delle opinioniste, Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, le quali continuano imperterrite a dire la loro.

Adesso, come affronteranno l’ultimo colpo di scena? Ecco quanto accaduto durante la notte.

GF Vip: notte turbolenta tra i gieffini, ecco perché!

Come se non bastasse, sono tanti gli eventi che distruggono le dinamiche all’interno del GF Vip. Rivoluzioni in piena regola. Fino alla fine, ne succede una che stravolge la carte in tavola. Chi l’avrebbe mai detto che tra i due innamorati sarebbe finito tutto una volta fuori? Questo è stato un colpo totalmente inaspettato per il pubblico a casa. Ma non solo, anche quello di oggi è un fulmine a ciel sereno!

Eccoli, si tratta proprio di Delia Duran e Barù! Entrambi sono due personaggi molto chiacchierati, anche perché all’inizio si intravedeva una certa attrazione tra i due. Questa tensione è poi venuta meno, perché Jessica Selassié, la big sister delle Princess Selassié, è stata in fa subito troppo presa da lui.

Atteggiamento che da parte di Barù non è stato pochi così chiaro. La vuole, non la vuole, sembra che voglia continuamente nascondere i suoi sentimenti. Fino a quanto dopo l’ultima diretta sono saltate fuori delle rivelazioni da parte sua, davvero dure e pesanti nei confronti di Jessica.

Così, Delia interviene e dice la sua, riportando quello che disse Nathaly Caldonazzo, in merito a quanto accaduto con Jessica. Queste sono le sue parole:

“Nathaly mi ha sempre parlato molto bene di loro, mi dispiace che sia andata a finire così.”

Questo perché è fermamente convinta che le due si rispettassero, e che tutto sia stato scaturito dall’ambiguità di Barù, che con il suo atteggiamento ha finito per danneggiare i rapporti attorno Jessica, quello con la Caldonazzo uno di questi.

Delia non sopporta che lui continui a sorvolare sopra l’argomento, ma alla fine intervengono Davide e Giucas che calmano i due pugili al ring. La discussione era sempre più accesa, un battibeccarsi continuo che alla fine si è concluso grazie all’intervento dei due coinquilini.

Si tornerà sull’argomento rimasto in sospeso? Sicuramente, anche perché lo sfogo durissimo di Barù a due passi dalla finale ha le sue conseguenze, e questa discussione con l’attrice è una delle tante.

Ritornano le questioni affrontate con Nathaly, in una situazione nella quale Jessica sta soffrendo terribilmente. In attesa di ulteriori svolgimenti, restiamo aggiornati.