L’ex vippona come non l’avete mai vista: il rientro a casa con i suoi amori commuove il web

Il Grande Fratello Vip è all’ultimo chilometro della corsa. Lunedì questa lunghissima edizione si concluderà e scopriremo finalmente chi vincerà.

Con l’avvicinarsi della fine, sempre più eliminazioni accompagnano le puntate. E’ da due settimane che gli autori del GF Vip hanno deciso di mandare a casa non più uno, ma ben due concorrenti.

Alcuni gieffini si trovavano nella Casa più spiata d’Itala da settembre e non vedevano i loro cari da sei mesi. Una ex vippona rientra nella sua dimora e raggiunge i suoi amori. Non l’avevamo mai vista così e il web impazzisce.

Scopriamo insieme di chi si tratta

Manila Nazzaro come non l’avete mai vista: il rientro in casa con i suoi amore commuove il web

Manila Nazzaro, ex Miss Italia, viene eliminata dal pubblico del Grande Fratello Vip durante la semifinale. L’ex gieffina ha perso contro Barù che è riuscito a salvarsi con il 62% di voti e, a seguito, è riuscito a guadagnarsi anche la finale.

Dopo aver visto una Manila Nazzaro furiosa ad un passo dalla finale, la donna ha però dato prova di essere una donne forte, ma anche fragile, esigente, ma anche sempre pronta a chiedere scusa, vera e capace di cambiare parere.

Nella puntata di giovedì, Alfonso Signorini mostra i migliori momenti di Manila all’interno della Casa per poi salutare per concludere la serata.

La Nazzaro ha altro a cui pensare, però. Non vede l’ora di rientrare in casa per abbracciare i suoi amori.

L’ex Miss Italia, durante la notte, pubblica delle storie sul suo profilo Instagram ed il web si commuove.

Aperta la porta di casa, Manila si trova davanti a sé il suo figlio più piccolo e lo abbraccia stretto tra le lacrime.

Subito dopo si accoccola e bacia il suo fidanzato Lorenzo Amoruso. L’uomo si è occupato dei suoi figli in questi sei mesi e ha dato prova di tanto amore nei confronti dell’ex gieffina difendendola sempre, anche quando la vedeva un po’ persa.

Per ultimo, ma non per importanza, il figlio maggiore che si trovava già nel letto al suo rientro. Manila entra in camera e lo sorprende con un caloroso abbraccio.

Non abbiamo mai visto l’ex vippona così dolce e affettuosa. Si vede proprio che Manila Nazzaro ha accusato il colpo e ha sentito tanto la mancanza della sua famiglia.

Ha dato prova di forza e di carattere anche nei momenti in cui si sentiva più sola all’interno del GF Vip, perché sapeva benissimo cosa l’aspettava a casa: tutto l’affetto e la forza della sua famiglia