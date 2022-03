Matrimonio a prima vista Italia 2022: spuntano dettagli intimi

Arriva il confronto tra le coppie della sesta edizione di Matrimonio a prima vista. Svelato quello che il pubblico proprio non si aspettava di scoprire

L’ottava edizione di Matrimonio a Prima vista Italia sta entrando finalmente nel vivo. E’ già tempo di incontri per le coppie di sposi “al buio”. Si tratta di incontri in cui i partecipanti raccontano reciprocamente le loro esperienze, mettendosi a confronto con gli altri e facendo scoprire nuovi dettagli al pubblico. Soprattutto, con il racconto delle rispettive esperienze si possono aiutare a risolvere problemi o capire meglio certe incomprensioni.

Uno degli argomenti “topici” di questi confronti riguarda il “consumo” o meno del matrimonio, vale a dire il rapporto intimo. Ed è questa la curiosità che coinvolge parecchio il pubblico. Spesso, per le coppie non è facile rompere il ghiaccio e lasciarsi andare a questi dettagli, ma stavolta è stata Giorgia a parlare per prima. Ha detto di aver avuto intimità con Gianluca, anche se i due sono sempre sembrati molto lontani. La notizia ha sorpreso sia Cristina che Giorga, che si tengono alla larga dall’avere rapporti (per ora) con i loro mariti e stanno seguendo un percorso più prudente.

Matrimonio a prima vista, le coppie danno vita ai primi confronti: emergono dettagli inediti

Infatti Cristina è infastidita dalla gelosia di Mattia, che non ha gradito la crociera vacanza che sua moglie ha fatto subito dopo il matrimonio con lui. Anche Giorgia ha i suoi problemi, visto che si sente impacciata nel rapporto con Antonio. Per quanto la riguarda il problema è piuttosto allarmante: vede il suo neo sposo come un amico e non come un compagno di vita. Invece, Gianluca e Giorgia sembrano vivere intensamente questa esperienza di vita.

Le cose tra loro sembrano andare bene, anche se lui sembra essere un po’ troppo pressante nei suoi confronti. Le cose sembrano andare bene, invece, tra Cristina e Mattia. Le resistenze di lei erano forti e riguardano la grande differenza di età tra i due, ma piano piano la sposa sembra aver capito che il carattere del marito è forse quello giusto per lui, anche se c’è ancora una certa prudenza.