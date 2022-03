Il cantante mascherato: bufera sul web: la maschera eliminata fa scoppiare la polemica

Il cantante mascherato di Milly Carlucci si trova ancora una volta al centro della bufera dopo chi è scoperta una delle identità delle maschere di quest’anno.

Il cantante mascherato, dopo la pausa forzata della settimana scorsa in segno di rispetto per tutte le vittime della guerra in Ucraina, è tornato sul piccolo schermo degli italiani ed ovviamente, come di consueto, non sono mancate le polemiche che riguardano i personaggi di Milly Carlucci e le scelte dei giudici per quanto riguarda le maschere da eliminare.

Già nei precedenti appuntamenti alcune scelte della giuria, che aveva optato per salvare quei personaggi che sembravano così palesi nascosti dietro le maschere al discapito di quelli più irriconoscibili e insospettabili ( come Cristina D’Avena), non avevano convinto ed oggi ancora di più. Tant’è che subito dopo la messa in onda della puntata, il pubblico della rete ha manifestato sui social ammettendo di sentirsi essere preso in giro per quanto è accaduto in puntata. Il motivo?

In loro è nato il sospetto, dopo che è stata svelata l’ultima maschera della serata, che il tutto fosse organizzato perché c’è uno strano dettaglio che li ha subito colpiti facendo creare l’ennesima polemica sul Cantante mascherato.

Scoppia la polemica a Il cantante mascherato: era tutto organizzato?

Al cantante mascherato, che secondo recenti indiscrezioni si respira aria di tensione dietro le quinte, la seconda eliminazione ha visto il rivelarsi l’identità che si celava dietro il pesciolino rosso. In molti l’avevano già capito e si è rivelata essere l’ennesima conferma: al suo interno si nascondeva Vladimir Luxuria!

L’abbandono di Vladimir dal programma, avvenuto proprio ieri, è apparso molto sospetto al pubblico della rete perché proprio nelle scorse ore è stato ufficializzato il suo nome, e quello di Nicola Savino, all’interno del cast dell’Isola dei Famosi di Ilary Blasi nel ruolo di opinionista!

Il reality show di canale 5 farà il suo ritorno il 21 marzo su canale 5 e secondo gli utenti della rete queste non sono soltanto coincidenze, ma la sua uscita era stata programmata affinché potesse prendere parte alle prove della trasmissione che a breve farà il suo debutto. Ovviamente questo, ci teniamo a ribadire, è il pensiero degli utenti della rete che hanno seguito con passione il programma di Milly Carlucci, ma la diretta interessata non ha assolutamente confermato le loro teorie riguardo l’eliminazione di Vladimir Luxuria a Il cantante mascherato.

Quest’edizione del programma di Rai 1 è senza dubbio tra le più chiacchierate di quelle andate in onda: il cast e le scelte dei relativi giudici non sembrano convincere affatto il pubblico del piccolo schermo.