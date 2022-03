Amici 21 Serale Anticipazioni: triplo colpo di scena nella prima puntata

Sale l’attesa per il Serale di Amici, che comincerà il prossimo sabato 19 marzo 2022 in prima serata su Canale 5: le anticipazioni

Manca davvero poco al “serale” di Amici: giusto una settimana di attesa e si comincerà con la prima puntata, come sempre in onda su Canale 5 in prima serata. Oggi “C’è Posta per te” chiuderà i battenti, e come sempre lascerà subito il testimone al super talent show di Maria De Filippi. Si andrà avanti fino a maggio, quando sarà proclamato il vincitore della 21esima edizione.

Il cast dei ragazzi che si contenderà il titolo è pronto, mentre mancano all’appello i tre giudici, che saranno svelati ufficialmente in questi giorni. Ma indiscrezioni giornalistiche parlano senza dubbi di Stash, Stefano De Martino e del principe Emanuele Filiberto. La scelta più significatica che i giudici hanno fatto è di portare al serale 18 ragazzi e non più 14 (ma con la maglia d’oro). I professori hanno scelto di associarsi a coppie tra di loro, cercando di andarsi incontro rispetto alle rispettive compatibilità didattiche.

Amici, ultimi dettagli prima del “Serale”: le novità più importanti

I ragazzi della finale, quindi, saranno divisi in tre squadre, ognuna con al comando due professori, uno di canto e uno di ballo. Come ha spiegato la De Filippi, “Al Serale a giudicare la gara ci sarà una giuria esterna composta da tre persone e nel corso della prima serata avverranno tre eliminazioni”.

I finalisti sono Carola Puddu, Michele Esposito, Albe, Alex Rina, Dario Schirone, Sissi Cesana, Alice Del Frate, Christian Stefanelli, Crytical, Gio Montana, Serena Carella, Nunzio Stancampiano, John Erik De La Cruz, Leonardo Lini e Aisha, LDA, Calma e Luigi Strangis. Le squadre saranno tre: la prima capitanata dalla “prof” Alessandra Celentano e Rudy Zerbi. La seconda squadra vedrà il comando di Lorella Cuccarini e Veronica Peparini. La terza, invece, avrà come “capitani” Anna Pettinelli e Raimondo Todaro.

La danza torna protagonista con Alice che porta sul palco tutta la sua grazia ed eleganza! Non vediamo l’ora di vederla ballare sul palco del Serale di #Amici21 e voi? pic.twitter.com/xYlN6NUO9x — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) March 11, 2022