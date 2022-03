“A letto insieme sui social”: la coppia vip di nuovo insieme e non si nasconde più

By

Mancava solo la conferma ufficiale dei diretti interessati sul ritorno di fiamma della coppia vip. Ora non manca più nemmeno quella: è amore?

E’ stato uno dei grandi intrecci amorosi che hanno tenuto il pubblico con il fiato sospeso. Come del resto fanno un po’ tutte le storie d’amore che vedono allontanamenti e poi ritorni. In questo caso c’è stato un grande amore, sfociato in un matrimonio e un fglio. Poi l’allontanamento, e infine un ritorno di fiamma. Prima piuttosto malcelato, poi che si è man mano decisamente concretizzato.

Lei è una delle donne più belle e desiderate in assoluto: ha avuto molti fidanzati, ma anche un marito. Colui che è stato forse il vero amore della sua vita. E come si dice… a volte ritornano. E’ proprio ciò che è accaduto alla famosa soubrette: parliamo di Belen Rodriguez e della tormentata storia con Stefano De Martino. I due si sono innamorati, poi sposati, e dalla loro relazione è nato un figlio: il piccolo Santiago. Poi la separazione, con ognuno che ha preso la propria strada. Successivamente i due si sono ritrovati, salvo poi lasciarsi ancora.

La super coppia vip si mostra di nuovo insieme. E’ rinato l’amore

Nel frattempo Belen ha avuto un altro figlio, stavolta con Antonino Spinalbanese. Ma anche con lui la storia è finita ed è venuto fuori un altro riavvicinamento con De Martino, evidentemente il grande amore della Rodriguez. E’ spuntata una foto alquanto “compromettente”, direttamente dal letto. Ovviamente non si tratta di uno scatto rubato, ma di una foto che la stessa Belen ha prontamente pubblicato, dimostrando di voler rendere pubblico il ritorno con De Martino.

Lo scatto è piuttosto confuso e fa parte di una “storia” apparsa su Instagram. Non è la prima volta che i due sono stati fotografati insieme. Emerso già delle foto della coppia in un week end di vacanza assieme. Una vicinanza decisamente “evidente” che non lasciava spazio ai dubbi su una ritrovata intesa tra i genitori del piccolo Santiago, il quale sarà sicuramente il più felice di rivedere il padre e la madre di nuovo insieme.