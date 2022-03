Vippona torna al Grande Fratello Vip, ma accade l’impensabile

La super vippona torna da protagonista fino all’ultimo nel Grande Fratello 6 e questa volta spiazza tutti, in particolar modo Alfonso Signorini

Alla vigilia della finale del Grande Fratello Vip 6 (domani, ore 21.40 Canale 5) la super vippona che ha lasciato a sorpresa il reality prima del previsto fa ancora parlare di sé. Evidentemente, nonostante l’eliminazione la grande protagonista dello show è sempre lei, visto che ormai si sente pienamente a suo agio in questo contesto, anche se non fa più parte del gioco. La bella ex concorrente ha spiazzato tutti, in particolare il conduttore Alfonso Signorini.

Ebbene sì, perché lui ha letteralmente perso la calma di fronte a un atteggiamento della vippona. Ancora una volta, c’era uno scenario evidentemente studiato. Dopo l’eliminazione lei doveva tornare nella casa per una resa dei conti con le sue ex compagne, invece il suo atteggiamento è stato estremamente placido e lineare. In pratica zero discussioni e Signorini si è arrabbiato, ritenendo l’atteggiamento della concorrente forzato e quindi non veritiero.

Grande Fratello Vip, l’atteggiamento della vippona fa infuriare Signorini

Parliamo di Soleil Sorge e del confronto con Jessica, Lulù e Manila. Altro che litigi, la Sorge era serena e tranquilla e non ha litigato con nessuno. Mentre le altre donne sembravano più agguerrite, lei invece ha sorriso sorniona, affogando la discussione nella melassa. “Si, volevo dirvi tante cose. Siete meravigliose, vi bacio tutte. Ci tenevo tantissimo a farvi questa sorpresa e vi faccio il mio in bocca al lupo per la finale”.

E oltretutto Soleil non manca di farsi gioco delle amiche e degli autori, inventandosi uno scherzo evidentemente non concordato con nessuno. “Volevo dirvi la cosa più importante, ossia che sono in finale!”, ha detto la Sorge prendendo in giro le compagne, che ci avevano subito creduto. Anche questa iniziativa ha infastidito Signorini, che a quel punto a preferito liquidare l’incontro velocemente senza far mancare il suo disappunto per l’atteggiamento dell’influencer.