Rompicapo visivo: trova nella foto la parola “pizza!”

Allenare la tue mente con dei rompicapo è un modo divertente per passare del tempo un po’ da solo con te stesso. Staccati dal resto del mondo, ed immergiti nella sfida del “trova la parola”. Al sol vedere l’immagine qui, ti verrà il mal di testa, perché si tratta di una prova ardua, ma soddisfacente.

Non credere che risolvere gli indovinelli sia così semplice, perché a volte è proprio la distrazione che gioca bruttissimi scherzi. Diciamo che l’obiettivo dovrebbe essere quello di risolvere il rompicapo della parola in meno di un minuto, ma la vedo difficile! Provaci, alla fine dell’articolo ti fornirò come sempre e come promesso, la risposta, ma tu avrai perso anche questa sfida! Insomma, rimboccati le maniche e iniziamo!

Bentornato con il consueto appuntamento dei rompicapo di Instanews! Oggi ti sottoporrò una sfida un po’ ardua lo ammetto, ma dov’è il bello altrimenti? Ecco qui una foto che rappresenta una bella famiglia felice intenta a vedere un po’ di televisione. Niente di strano, ma una cosa è certa: della parola pizza neanche l’ombra!

Oppure si tratta del solito inganno fatto per avere la meglio? Analizza per bene l’immagine, dovresti farcela anche se sembra impossibile. Ricorda: accetta tutte le sfide, puoi farcela!

Anche con questa, nella quale la foto ha un gioco di luci e colori particolare, le linee si confondono e non sembra poi così chiaro quello che stai vedendo. Insomma, aguzza la vista e l’ingegno, perché è molto più facile di quello che pensi…

Rompicapo della parola, ecco la soluzione!

Come se non bastasse nel nostro sito trovi una grande quantità di indovinelli e giochini con i quali puoi passare parte del tuo tempo. Perché non provi il rompicapo logico-matematico della sequenza numerica? Vedrai che non ti pentirai assolutamente di averlo fatto, è divertente e mette in pratica le tue abilità! Invece, se vuoi restare su quello visivo e trovare la parola, ti darò qualche altro secondo di tempo, ma poi l’avrò vinta!

Non crederete ai vostri occhi, ma ecco dove si trova la parola pizza! Sembrava impossibile da scovare, perché essendo piccina piccina, si era anche nascosta tra le pieghe del pantalone del papà. Come avresti potuto trovarla?

Insomma, ti sarebbe bastato fare lo zoom e ingrandire l’immagine. Quando si risolvono degli indovinelli, bisogna utilizzare anche tutti gli strumenti che si posseggono. Se si tratta di uno smartphone o di un altro apparecchio digitale, il gioco è fatto!

Allargare il campo visivo con lo zoom ti avrebbe fatto trovare la parola subito, anche perché le pieghe di quel pantalone risultano un po’ anomale. Ti ho tratto in inganno perché pensavi che fosse solo un rompicapo visivo, invece si è trattato di un gioco nel quale avresti dovuto usare qualche altra scaltrezza!

Insomma, accettare le sfide è un ottimo modo per migliorare le tue capacità. Hai provato il rompicapo della Savana dove devi trovare tutti gli animali? Provalo!

Inoltre, nel nostro sito troverai degli indovinelli di tutti i tipi, basta soltanto prenderti un po’ di tempo, che aspetti? Ti do la rivincita, ci vediamo al prossimo gioco.