Noi anticipazioni: la confessione di Rebecca che cambia tutto

Ecco le anticipazioni della seconda puntata di “Noi”, in onda questa su Rai 1. Nella fiction tv con Lino Guanciale e Aurora Ruffino

La prima puntata ha riscosso un ottimo successo, e “Noi” si prepara a tornare su Rai 1 nella puntata di questa sera, come sempre in prima serata. La nuova fiction a carattere familiare è la trasposizione di “This is us”, una serie tv americana di grande successo. I protagonisti sono Lino Guanciale e Aurora Ruffino, che recitano il ruolo di Teo e Caterina e la loro numerosa famiglia.

In pratica la storia è ambientata ai tempi odierni, con i due ex giovani genitori e le storie dei loro figli adottivi diventati adulti. Tuttavia il racconto è fatto di continui flashback del passato, di quando i ragazzi erano piccoli e i loro genitori alle prime armi. Il fulcro è la storia d’amore tra Rebecca e Pietro e le loro difficoltà. Nella puntata di stasera (come sempre due episodi in onda) si parlerà soprattutto del rapporto tra Claudio e Daniele.

Noi, le anticipazioni della puntata di questa sera su Rai 1

I due fratelli non vanno molto d’accordo e fanno difficoltà a capirsi. Ecco perché spesso e volentieri finiscono col litigare. Tuttavia col tempo riescono a trovare un equilibrio, ma i problemi non finiscono mai. Intanto Caterina è sempre più vicina a Teo, conosciuto a delle sedute di incontri per mangiatori ossessivi. Nel secondo episodio della fiction la storia sarà ambientata soprattutto nel passato, e in particolare nel 1982.

In questo caso l’attenzione sarà focalizzata sulla storia tra Pietro e Rebecca, con la confessione di lei che gli dice di non volere figli. Probabilmente il motivo è la sua passione per il canto. Pietro, però, prende molto male questa notizia, ma la storia rimbalzerà poi nel presente, con i due che rivedranno di nuovo insieme una partita di calcio.