“Mio padre assente, è difficile da capire”: il dramma a Verissimo

Riuscire a comprendere il malessere dell’animo umano è complesso, specialmente quando si tratta di personaggi famosi. Tra un pettegolezzo e una verità, ci si confonde spesso e si cade vittima di pregiudizi. Il dramma di oggi ha a che fare con un padre assente, una confessione fatta nel salotto di Verissimo.

Silvia Toffanin, la conduttrice di Verissimo, è sempre molto attenta ad ascoltare le risposte e le testimonianze fatte dai suoi ospiti. Il format in onda due volte a settimana il Sabato e la Domenica, sa sempre come far commuovere il pubblico a casa che fedelissimo non perde un solo appuntamento. Così, tra una chiacchiera e l’altra salta fuori la verità del dramma. Si tratta di un papà assente, un dolore che il protagonista di oggi ha portato con sé per tutta la sua vita, sbagliando con i propri figli.

Lo studio di Verissimo è unico! Accogliente come pochi, a quante verità abbiamo assistito nel corso degli anni? Il punto è che riuscire a trattare in modo corretto certi argomenti, non è sempre facile.

Anzi, molte volte si rischia di non riuscire a cogliere con la sensibilità giusta quanto detto, e si può ferire non solo la persona in studio, ma anche quelle a casa che vivono lo stesso problema.

Così, oggi ci ritroviamo a trattare una tematica che purtroppo è molto comune. L’assenza di una persona cara, un padre è un colpo al cuore difficile da gestire. Perché arreca con sé dei traumi che poi in futuro potrebbero portare a compiere gli stessi errori.

Infatti, il protagonista di oggi racconta del padre assente, ma soprattutto di come lui stesso abbia compiuto lo stesso identico sbaglio, ecco le sue parole.

Verissimo: il dramma del padre, tutta la verità

Come se non bastasse, per ora di drammi e difficoltà ne stiamo sentendo troppi. Sarà un periodo difficile dal quale bisogna riprendersi, ma parlarne è fondamentale. Uno di questi è il dramma familiare di Scialpi che lo ha cambiato molto, infatti si tratta di un trauma dai quali non ci si riprende con molta facilità. Così, tra un dolore e l’altro, restando in tema di famiglia, oggi ne raccontiamo un altro.

Si tratta proprio di Walter Zenga, storico ex portiere della Nazionale e dell’Inter! Un campione nel mondo del calcio, su questo non c’è ombra di alcun dubbio. Invece, per quanto riguarda il fronte familiare, ci sono troppi rimpianti che porta con sé. Infatti, confessa di non essere stato un buon padre, proprio come il suo, afferma:

“Non è stata facile perché i miei genitori si erano separati e io e mio fratello siamo stati cresciuti dai nonni. Mio padre era in giro a lavorare perché doveva mantenere tutti quanti…È difficile da lontano capire che stai perdendo il tuo tempo a essere arrabbiato. Arrivi a capirlo dopo.”

Anche perché nel frattempo i rapporti con il padre si erano interrotti bruscamente, e lui poi è morto. Così, continua il racconto affrontando il dialogo con i propri figli che lo sorprendono con dei videomessaggi nei quali dimostrano il loro affetto. Andrea Zenga è un ex gieffino attualmente compagno di Rosalinda Cannavò, ex Adua Del Vesco, anche lei concorrente l’anno scorso del GF Vip.

Il campione afferma di essersene reso conto, forse troppo tardi, ma anche che non ha avuto la collaborazione che avrebbe sperato. Conclude dicendo:

“In ogni situazione non bisogna puntare il dito contro qualcuno. C’è stato qualcosa che non ha funzionato e che mi ha portato lontano. Sono andato a vivere in America quando erano in età adolescenziale. Quando tornavo non avevo mai tempo per fare tutto. Quando i bambini diventano grandi sarebbe meglio che il rapporto tra madre e padre diventasse più collaborativo. Questo è mancato. Un padre felice è più importante di un padre presente.”

Insomma, un vero dramma considerando che nonostante tutta la fama e il successo, si è così tanto infelici. C’è anche un giornalista famoso rimasto orfano a 9 anni che lascia tutti senza parole con la sua confessione, rivelando anche lui qualcosa di importante.

C’è un comun denominatore in tutte queste storie, cioè che si può avere tutto il successo del mondo, ma quando manca l’amore e l’affetto dei propri cari, non si può vivere sereni e felici. Sono confessioni di estrema importanza, che ci ricordano quanto siano importanti i piccoli gesti.

Dagli errori si può imparare, e Walter Zenga ce la sta mettendo tutta!