Scegli un albero della verità e scopri se sei una persona veramente sincera con questo divertente test

Diciamoci la verità: delle volte è più facile dire una buona bugia, piuttosto che una cruda verità. Anche se i nostri genitori ci hanno insegnato ad essere sempre sinceri, qualche bugia l’abbiamo detta tutti.

Delle volte, tendiamo a non dire la verità, perché è la strada più facile e ci può aiutare ad evitare degli scontri inutili.

Oggi ti proponiamo proprio il test dell’albero della verità per scoprire quanto sei sincero.

Una semplice scelta per scoprire chi sei veramente

Test dell’albero della verità: scegli quello che più ti piace e scopri quanto sei sincero

Il test dell’albero della verità ti mette di fronte a tre possibilità. Scegli quello che più ti piace e ti colpisce e scopri quanto la sincerità sia importante nella tua vita.

Iniziamo a scoprirci!

1) Uno

Verità —> Mai

Tu non segui molto la verità. Ti azioni seguendo i tuoi impulsi e non ti importa minimamente se devi ferire qualcuno.

Essendo molto scaltro nel dire bugie, è quasi impossibile beccarti.

Sai come mentire anche guardando negli occhi e sai come manipolare qualsiasi tipo di carattere. Riesci a mantenerti sempre sotto una buona luce e nessuno dubita di te.

Saresti perfetto per il poker con la tua faccia impenetrabile.

2) Due

Verità —> Anche troppa

Tu non sei assolutamente bugiardo. Se cerchi la parola sincerità sul dizionario, è la tua perfetta definizione. Meglio esseri sinceri che intrappolarsi in bugie che non riusciresti nemmeno a ricordarti.

Pensi che dire la verità sia più importante delle conseguenze che queste possono provocare.

Questo tuo modo di essere delle volte può essere anche fin troppo eccessivo. Pretendete che gli altri siano totalmente sinceri con te, ma tu sei permaloso e quindi è meglio se non chiedi.

3) Tre

Verità —> Solo quando è necessario

La tua scelta rivela che sei una persona che vive di strategie. Avendo sempre un piano d’azione sai quando dire la verità ed è difficile che tu commetta degli errori, perché sei fin troppo lucido.

Hai un ottimo spirito d’osservazione e ciò ti aiuta nel comprendere le persone da subito in modo tale da sapere come ti devi comportare.

Non è importante dire sempre la verità. Delle volte le mezze verità ti aiutano ad avvicinarti alle persone di cui hai bisogno. Solo così riesci ad entrare veramente in empatia con chi ti circonda risultando anche molto simpatico