Soleil Sorge provoca: la battuta che genera imbarazzo in diretta

La Pupa e il Secchione show ha aperto ufficialmente i battenti con la prima puntata, e tra i primi “pupi” presentati vi è l’influencer

Appena uscita dal Grande Fratello Vip e subito rilanciata nel mondo dello spettacolo. Soleil Sorge impazza in tv, e anche se non ha vinto il GF Vip (ce l’ha fatta Jessica Selassiè) è di fatto la vincitrice morale di questa edizione. La trasmissione di grande successo “La Pupa e il Secchione” è ripartita di slancio, e tra i partecipanti c’è anche Francesco Chiofalo.

Con lui c’è stato qualche particolare momento di imbarazzo: forse non tutti sanno che Soleil è tra le giurate del programma di Barbara d’Urso. Proprio la conduttrice ha chiesto all’influencer se conoscesse Chiofalo, e la risposta è stata decisamente piccata: “Ah non lo avevo riconosciuto – ha detto Soleil – ero rimasta a qualche operazione fa”, ha detto.

Soleil Sorge, battuta assurda alla Pupa e il Secchione

Insomma, si è creato un po di comprensibile imbarazzo, ma poi le operazioni sono procedute velocemente verso altre situazioni. E proprio il buon Chiofalo è stato tra i protagonisti della prima puntata. Ha risposto alle domande di Barbara d’Urso rompendo il ghiaccio e facendosi conoscere dal pubblico e gli altri partecipanti.

Il programma è molto conosciuto, ma per chi non lo sapesse si tratta di un format in cui ci sono dei quiz nei quali dei ragazzi “colti” testano l’intelligenza di personaggi più “alla mano” e diciamo non propriamente degli intellettuali. La trasmissione è molto divertente, e spesso sa regalare sorprese inaspettate. La trasmissione proseguirà la programmazione nei prossimi mesi, e sicuramente ci sarà da divertirsi con le imprevedibili “uscite” di Soleil.