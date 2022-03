“Ci amiamo alla follia”: coppia di Uomini e Donne brucia le tappe

Uomini e Donne ha fatto nascere l’amore tra loro e la coppia sembra essere più affiatata che mai! Non staranno forse bruciando le tappe?

Uomini e Donne durante il corso della sua messa in onda ha permesso a numerosi single di trovare l’amore. Alcuni, dopo la fine dell’esperienza negli studi Elios di Roma, scelgono però di dividere le proprie strade, mentre altri fanno passi importanti perché consapevoli di aver trovato la persona giusta.

E’ il caso della coppia formata da Roberta Giusti e Samuele Carniani. I due, dopo la scelta di lei al Trono Classico, non si sono mai separati, tant’è che durante il corso di una recente intervista ad Uomini e Donne Magazine hanno fatto un importante annuncio sul loro futuro. Annuncio che ha mandato in estasi i loro fedeli sostenitori anche se secondo alcuni stanno correndo un po’ troppo, ma sarà vero?

Le parole di Roberta e Samuele dopo Uomini e Donne fanno ben sperare sul loro futuro.

Come prosegue la storia d’amore di Roberta e Samuele dopo Uomini e Donne

Roberta e Samuele stanno vivendo serenamente la loro relazione dopo l’esperienza a Uomini e Donne, dove Maria De Filippi prova a far aprire gli occhi ai suoi protagonisti, tant’è he non si sono mai separati non appena hanno varcato gli studi Elios di Roma e durante il corso della loro intervista hanno anche annunciato di voler andare a vivere insieme!

“Praticamente stiamo convivendo“ ha esordito Roberta. “Lui sta quasi sempre da me a Roma” ha aggiunto, sottolineando l’importante passo fatto dal suo fidanzato e lui ha apprezzato che lei sia disposta a lasciare la casa che aveva preso con le sue amiche per provare a portare il loro rapporto ad un step successivo.

Durante il corso dell’intervista, ovviamente, non sono di certo mancate inedite confidenze sulla prima notte che hanno avuto modo di poter trascorrere dopo la scelta a Uomini e Donne: “La sera stessa siamo tornati a casa mia, subito dopo la scelta. C’erano le mie amiche con cui vivo con i loro fidanzati, mia sorella con il fidanzato, i cugini…” ha rivelato lei, confidando che ha avuto modo di conoscere tutti a poche ore dall’inizio della loro relazione.

“Poi abbiamo parlato tanto, chiacchierato per ore e ore. C’erano tante cose che non sapevamo l’uno dell’altra, c’era la voglia di scoprirci. Ma il tempo è volato” ha ammesso subito dopo svelando anche il momento più bello che hanno vissuto non appena usciti dalla trasmissione.

“Quando ci siamo detti ‘Ti amo’ per la prima volta e quando abbiamo deciso di convivere. Per ora il progetto più concreto è una casa per noi due” ha svelato Roberta di Uomini e Donne.