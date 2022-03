Dopo il Grande Fratello Vip, scoppia la pace a sorpresa

By

Scoppia la pace a sorpresa dopo la finale del Grande Fratello Vip

La più lunga edizione del Grande Fratello Vip si è conclusa questo lunedì con la vittoria delle maggiore delle Princesse, Jessica Selassié.

Adesso, i nostri gieffini possono tornare alla loro vita, con i loro cari, amici e soprattutto non hanno più bisogno di tenersi di fronte alle telecamere.

Finalmente, tutti possono mettere da parte le asce di guerra e gli asti e godersi la propria notorietà al di fuori della Casa più spiata d’Italia.

Ecco che due concorrenti acerrimi nemici all’interno del reality show decidono di fare pace totalmente a sorpresa.

Scopriamo insieme di chi si tratta

Scoppia la pace a sorpresa dopo il Grande Fratello Vip: Manila Nazzaro e Kabir Bedi trovano un punto d’incontro

Il Grande Fratello Vip si è concluso e tutti i gieffini possono tornare alla propria vita privata. Tra questi troviamo anche Manila Nazzaro, eliminata dal gioco durante la semifinale.

L’ex Miss Italia inizialmente molto amica di Katia Ricciarelli e Soleil Sorge, cambia amicizia a metà percorso dopo uno screzio con l’influencer.

Da quel momento, molti concorrenti hanno rivalutato Manila e tra i “capi ultras” troviamo Kabir Bedi, ex volto di Sandokan.

L’uomo ha fatto un’intervista per il magazine Chi e ha massacrato la Nazzaro, ma proprio nel giorno della finale cambia idea.

Sul suo profilo Twitter scrive un messaggio di risposta ad una provocazione di Manila.

“Oggi è la finale del Grande Fratello Vip! E’ un buon giorno per lasciarci alle spalle le nostre differenze, e ringraziare il GF Vip per averci dato la meravigliosa opportunità di essere in questo spettacolo da record” scrive Kabir e conclude: “Ti auguro tutta la felicità Manila Nazzaro“.

L’ascia di guerra viene sepolta e la gieffina rimane molto sorpresa, ma accetta a braccia aperte questa scelta. Dopo l’incontro con i suoi cari che ha commosso il web, Manila ha ritrovato la giusta carica.

Per il giorno della finale, nello studio erano presenti tutti i concorrenti di questa sesta edizione per festeggiare, ballare e concludere insieme questa bellissima avventura.

Manila approfitta della serata per rispondere al messaggio di Bedi. Pubblica un selfie con l’attore sul suo profilo Twitter e scrive: “Hi Kabir! Hi Manila! E tutte le discussioni da stasera non esisteranno più! Felice di averti conosciuto“.

Hi Kabir! Hi Manila!!! E tutte le discussioni da stasera non esisteranno più! Felice dì averti conosciuto @IKABIRBEDI #GFVIP PIC.TWITTER.COM/39UZRNTJOU — Manila Nazzaro (@Manilanazzaro) MARCH 15, 2022

Finalmente i due gieffini sono riusciti a trovare un punto d’incontro, o meglio hanno deciso di metterci una pietra sopra. E’ scoppiata la pace a sorpresa tra Kabir Bedi e Manila Nazzaro. Non ha senso portare rancore dopo la conclusione del Grande Fratello Vip