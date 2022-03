Passa il tempo, ma alcuni personaggi sono proprio indimenticabili! La Pupa e il Secchione è un format che ormai va in onda da un bel po’, e nonostante ciò i vecchi concorrenti sono ancora impressi nella memoria del fedelissimo pubblico a casa. Tra una cosa e l’altra, è tornata lei in circolazione!

La ricordate? Diciamo che quando parliamo di Pupe viene facilmente fuori il pregiudizio che queste non siano per niente interessante ad altro se non alla moda e alla loro bellezza. In realtà, la particolarità del reality è che nel corso degli anni è riuscito a dare maggior spazio a questa categoria di personaggi del mondo dello spettacolo, dimostrando che non sempre dietro tanto sfarzo ci siano persone superficiali. E’ proprio il caso di questa ex concorrente, la quale rivela dettagli inediti proprio sugli stereotipi in questione e sulla sua carriera.

Come già detto, la bellezza può essere fonte di successo, ma non in tutti i casi. Perché è vero che avere un bell’aspetto in certi casi potrebbe recare vantaggi, ma è bene evidenziare che in tanti altri è fonte di discriminazione! Essere piacenti non equivale per forza a non avere del sale in zucca!

Diciamo che nel 2022 stereotipi e pregiudizi dovrebbero essere un ricordo, ma non è proprio così. Infatti, le parole della protagonista di oggi sono proprio un attacco a tutti coloro che l’hanno giudicata soltanto per il suo aspetto.

Belli o brutti, tutti gli esseri umani hanno il diritto di essere considerati senza alcun pregiudizio, e nel caso dei lavoratori del mondo dello spettacolo le critiche dovrebbero riferirsi al lavoro da loro fatto, non per come appaiono. Ecco le parole dell’ex Pupa.

Ex Pupa e Secchione: arriva la verità della Pupa!

Come se non bastasse per ora il format è tornato in auge, proprio perché abbiamo appena conosciuto un cast d’eccezione con il ritorno di Barbara D’Urso, insomma uno show in tutti i sensi! La particolarità sta proprio nel fatto che non si sa cosa aspettarsi da questi personaggi, anche perché una volta che riescono a raggiungere una certa notorietà raggiungono nuovi obiettivi. E’ il caso della Pupa della notizia di oggi, la quale è riuscita a volare lontano, e non è stato possibile solo grazie alla sua bellezza, la ricordate?

Si tratta della bella siciliana Rosy Dilettuso! Approda nel reality nel 2006 vincendolo insieme al suo secchione, Alessandro Sala, ma anche ex fidanzato! Pupa e Secchione si sono fidanzati. E’ bene dire che non è neanche il primo caso che vede formarsi una coppia di opposti che si attraggono.

Dopo la trasmissione, la bella complicità nata si è rotta, ma si sono lasciati di comune accordo. Ad oggi, non si sa nulla sulla sua situazione amorosa, ma è certo che è volata negli States ed è una procacciatrice di clienti nei casinò.

Insomma, è andata lontano, ma non per questo dimentica la sua esperienza. Infatti, ha qualcosa da dire proprio perché non ha apprezzato le critiche gratuite e velenose ricevute. Ecco le sue parole:

“L’interpretazione, che si è data del programma, è stata: tutta bellezza, niente cervello. Tengo a precisare che la mia vittoria va spiegata anche alla luce del fatto che ho saputo mettermi in gioco, che il mio aspetto fisico non significa assolutamente che io sia impreparata. Quanto alle critiche, non ho bisogno di difendermi, il tempo lascerà che gli altri si ricredano: chi mi seguirà, scoprirà davvero chi sono.”

Appunto, è rilevante evidenziare che non è bello essere giudicati per così poco. In ogni caso per arrivare così lontano ha dovuto mettere in gioco le sue capacità. Che la cultura non sia elevata non lo si può nascondere, ma neanche il resto.

Inoltre, già dalla prima puntata sono volati stracci tra Soleil Sorge e una Pupa, lo spettacolo è tutto da scoprire!

Allora, ricordavate questa stella del programma, oppure l’avevate dimenticata? Rosy afferma di portare con sé questa esperienza che in fondo l’ha lanciata nel mondo della televisione, anche se ormai è un ricordo lontano.