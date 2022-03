Soleil Sorge show: volano stracci a La pupa e il secchione proprio con Lei!

Soleil Sorge non ha iniziato in sordina l’esperienza a La Pupa e il Secchione Show, per la prima volta con Barbara d’Urso su Italia 1, e non sono mancati i primi litigi con Lei!

Soleil Sorge dopo la lunga esperienza fatta al Grande Fratello Vip, dove per un soffio non è riuscita ad approdare alla finale, si sta godendo subito un nuovo progetto. Già da tempo, infatti, si mormorava che l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne fosse stata scelta come terzo giudice a La Pupa e il Secchione Show e durante la finale con Alfonso Signorini, Barbara d’Urso ha confermato tutto e nelle scorse ore è avvenuto il tanto atteso debutto.

Soleil non ha di certo deluso le aspettative e già durante il primo appuntamento, sono volati stracci in diretta. Soleil non ha discusso con un personaggio a caso, ma proprio con Mila Suarez, ex fidanzata di Alex Belli, con cui c’è stata una certa chimica nella casa più spiata d’Italia.

Soleil Sorge e Mila Suarez hanno litigato a La Pupa e il Secchione Show e come al solito il motivo è sempre e soltanto uno: l’ex stella di Centovetrine, il Man del Grande Fratello Vip.

La Pupa e il Secchione Show: scoppia la lite tra Mila Suarez e Soleil Sorge

Mila Suarez, non appena ha fatto il suo ingresso negli studi de La Pupa e il Secchione Show, ha subito precisato che non crede nel futuro matrimonio tra Guenda Goria e Mirko Cangitano in quanto ha notato che nel mondo della cronaca rosa in molti hanno organizzato finte nozze all’estero.

La sua dichiarazione non è sfuggita a Soleil Sorge, che dopo la finale del GF Vip ha vuotato il sacco su tutto, che ha subito colto la frecciatina rivolta ad Alex Belli e Delia Duran e così le ha risposto a tono, affermando che le rode perché non ha sposato lei ma un’altra donna. La Suarez non si è di certo fatta intimorire e ha tuonato a sua volta che alla Sorge non sta bene che sia stato lui a scaricarlo dopo la fine dell’esperienza nella casa più spiata d’Italia.

“Forse hai visto un altro programma” ha commentato Soleil, aggiungendo che dopo di tutto la concorrente ricopre il ruolo di Pupa e per questo motivo non deve aspettarsi grosse doti intellettuali da parte sua, ma Mila non demorde ed ha continuato ad attaccarla affermando che durante il suo percorso al GF Vip ha avuto un atteggiamento poco corretto nei confronti di Delia Duran e che lei ed Alex Belli sono amici dopo le varie incomprensioni.

Nonostante il GF Vip sia terminato da qualche giorno, Alex Belli e Soleil Sorge restano ancora i protagonisti della tv.