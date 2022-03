Royal Family: la passione segreta del Principe George

Nonostante la giovanissima età, il Principe George ha già delle passioni molto particolari. Cosa piace fare al figlio di William e Kate? Scopriamolo insieme

Il protagonista della storia di oggi potrebbe diventare un giorno Re d’Inghilterra. Stiamo parlando del Principe George, figlio di William e di Kate Middleton, terzo nella linea di successione al trono britannico, occupato da settanta anni dalla Regina Elisabetta. Il principino, in quanto primogenito dei Cambridge, ha attirato l’attenzione dei media sin dai primissimi anni.

Più di una volta, infatti, i suoi genitori lo hanno dovuto nascondere dagli occhi indiscreti dei paparazzi, pronti a tutto per rubare uno scatto al giovane principe. George Alexander Louis Mountbatten-Windsor (questo il suo nome completo) è nato a Londra il 12 luglio 2013 ed il primo dei tre figli di William e Kate. Dopo di lui sono nati Charlotte (2015) e Louis (2018).

Nonostante la giovane età, il Principe George ha fatto parlare di sé per una passione tenuta segreta in tutti questi anni. Sembra che i suoi genitori fossero già a conoscenza di questa attitudine. È stata la Duchessa di Cambridge in persona a rivelare tutto in occasione di un evento pubblico. Per scoprire qual è la passione segreta del piccolo George non ti resta che scorrere il testo, buona lettura.

George e la passione per la campagna

Kate Middleton ha rivelato che George, nel corso delle ultime vacanze in Norfolk, ha sviluppato una vera e propria passione per la campagna. Pare che la sua attività preferita fosse quella di portare il cibo agli agnellini. La Duchessa di Cambridge ha parlato della passione di suo figlio nel corso delle recenti celebrazioni di San Davide, lo scorso primo marzo. San Davide è il santo patrono dello stato del Galles.

Nel corso della giornata, i Cambridge hanno visitato un allevamento di capre che fornisce il latte ad un noto produttore locale di formaggio. È stato proprio in quel momento che Kate ha parlato dell’amore per la campagna di suo figlio, il quale ama prendersi cura di pecore ed agnelli ad Anmer Hall, la residenza di campagna di William e Kate nel Norfolk. Quella per la campagna non è l’unica passione di George, che recentemente ha assistito ad una partita di rugby in compagnia della madre.

William ha dichiarato che anche gli altri figli condividono questa passione: “Amano guardare gli agnelli e dargli da mangiare. In un primo momento soltanto Charlotte era poco convinta, mentre George non ha avuto esitazioni. Louis, invece, è molto attratto dai trattori”. È probabile che George abbia ereditato la passione per l’allevamento da sua madre. Alcuni antenati di Kate, infatti, avevano un allevamento di capre e la stessa Duchessa di Cambridge è cresciuta nella campagna inglese.