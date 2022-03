La pupa e il secchione 2022: quando inizia, cast e giudici. Tutto quello che c’è da sapere

La Pupa e il Secchione 2022 sta per tornare sul piccolo schermo degli italiani con Barbara d’Urso e qui trovi tutte le info da non lasciarti sfuggire. Pronto a seguire questa nuova edizione tutto pepe?

La Pupa e il Secchione è pronto a tornare sul piccolo schermo degli italiani con un’edizione nuova di zecca che sarà assolutamente diversa rispetto a quelle precedentemente andate in onda, che venivano trasmesse come se fossero una sorta di documentario ma con Barbara d’Urso al timone del progetto ogni cosa è pronta a cambiare.

La trasmissione sarà un docu reality, in quanto i protagonisti del format vivranno insieme in una lussuosa villa ed ogni settimana si sfideranno negli studi di Mediaset. Spazio alle risate, dunque, ma anche alle emozioni perché verranno raccontate anche le storie dei personaggi scelti dalla bella conduttrice partenopea.

L’attesa per questo nuovo inizio è alle stelle e se non vedi l’ora di assistere a quest’edizione, ecco tutte le informazioni che non devi lasciarti sfuggire!

Anticipazioni La Pupa e il Secchione: tutto quello che devi sapere sull’edizione di Barbara d’Urso

Le anticipazioni de La Pupa e il Secchione 2022, oltre all’arrivo di un figlio non riconosciuto di un noto vip, promette grandissime sorprese.

La prima cosa da stabilire è l’inizio di questa nuova edizione. Il programma, infatti, partirà sul piccolo schermo degli italiani il 15 marzo, subito dopo la finale del Grande Fratello Vip con Alfonso Signorini, e sarà trasmesso come di consueto su italia 1. Le puntate previste per questa stagione sono 8, quindi lo show dovrebbe andare in onda per ben due mesi ma chi sarà parte del programma?

Come anticipato, alla conduzione ci sarà Barbara d’Urso e sarà affiancata da ben tre giudici. I primi ad essere svelati sono stati Antonella Elia e Federico Lauri, in arte Federico Fashion Style. Il terzo giudice resta ancora un mistero, ma da tempo si mormora che questo posto possa essere occupato da Soleil Sorge, reduce proprio dall’esperienza del reality show di Alfonso Signorini. Per quanto riguarda, il cast, invece, almeno per il momento sono tutti nomi già noti al pubblico del piccolo schermo. Chi per un motivo chi per un altro, ma la maggior parte di loro ha preso parte alle discussioni nei salotti televisivi della bella conduttrice partenopea.

Tant’è che sono stati annunciati: Flavia Vento, che durante la scorsa edizione del Grande Fratello Vip è durata meno di 24 ore per poi ritirarsi, Nicolò Scalfi, campione di Caduta Libera, Aristide Malnati, studioso che ha già preso parte a vari reality sul piccolo schermo degli italiani, Francesco Chiofalo, ex di Temptation Island ed attuale fidanzato di Drusilla Gucci, Paola Caruso, ex Bonas di Avanti un altro, Gianmarco Onestini, fratello di Luca Onestini ed ex concorrente del Grande Fratello di Barbara ed infine Mirko Cangitano, fidanzato di Guenda Goria.

Tutto sembra essere pronto per l’inizio di questa nuova avventura. La seguirai?