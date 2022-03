GF Vip da record per Signorini: mai successo prima nella storia del reality

By

Il GF Vip questa sera è partito con il botto in diretta su canale 5 battendo ogni record per Alfonso Signorini: non era mai successo prima nella storia del reality.

Il GF Vip sta finalmente per giungere alla conclusione di questa sesta ed infinita edizione durata ben 6 mesi. Mai nessuna edizione della storia del reality show di canale 5 si era mai spinta così tanto, ma Alfonso Signorini insieme al suo cast ci è riuscito e non solo.

Questa sera, poco prima dell’inizio ufficiale della finale, il conduttore ha deciso di battere un altro record relativo al programma in quanto come ammesso da lui stesso su canale 5 nessuno lo aveva mai fatto prima d’ora a poche ore dall’elezione del vincitore o la vincitrice di quest’anno.

Alfonso Signorini ha battuto il record al GF Vip, entrando ufficialmente nella storia del reality show di canale 5 e non solo per l’edizione più lunga ma anche per un altro specifico motivo.

Alfonso Signorini batte il record durante la finale del GF Vip 6

Alfonso Signorini prima dell’inizio della finale, a cui prenderanno parte tutta la famiglia di Manuel Bortuzzo per Lulù Selassiè, ha deciso di battere un nuovo record relativo a questa sesta edizione del Grande Fratello Vip. Quale?

Il conduttore ha fatto una sorpresa ai suoi finalisti entrando nella casa più spiata d’Italia mentre loro erano freezati dalla produzione. Signorini ha ammesso che mai nessun conduttore nella storia del reality show di canale 5 era mai entrato a salutare i concorrenti durante il corso della finale e lui è stato il primo a compiere un passo del genere.

I suoi amati vipponi hanno apprezzato e non poco il gesto del conduttore, che è stato la loro voce narrante durante il corso di questi sei mesi e non è mancata l’emozione durante il loro incontro sia parte del padrone di casa, fiero di averli scelti per quest’avventura, che da parte dei concorrenti che hanno potuto “dare un volto” al loro punto di riferimento.

Signorini ha battuto ogni record ed è pronto a ripetere lo stesso successo anche durante la messa in onda della prossima edizione del GF Vip.