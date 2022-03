Lulù Selassiè, tutta la famiglia di Manuel Bortuzzo per lei al GF Vip

Lulù Selassiè, durante la finale del Grande Fratello Vip 2021, riabbraccerà il fidanzato Manuel. Per lei ci sarà anche tutta la famiglia Bortuzzo.

Lulù Selassiè, questa sera, uscirà dalla casa del Grande Fratello Vip 2021 dopo sei mesi. Oltre a riabbracciare la sorella Clarissa, il fratello Christian e tutta la sua famiglia, riabbraccerà il fidanzato Manuel Bortuzzo che ha abbandonato la casa lo scorso 24 gennaio. Tuttavia, nello studio del reality show, dietro le quinte, Lulù riceverà una sorpresa speciale.

Una serata magica per Lulù è quella che ha organizzato Manuel Bortuzzo che ha contato i giorni per poterla riabbracciare. Dopo essersi innamorati nella casa del Grande Fratello Vip, Manuel e Lulù hanno tanti progetti di vita insieme e a sostenerli ci sono le rispettive famiglie. Se, infatti, Manuel ha già conosciuto tutta la famiglia di Lulù, quest’ultima, invece, non ha ancora fatto le presentazioni ufficiali previste proprio per questa sera.

La famiglia di Manuel Bortuzzo al Grande Fratello Vip: incontro con Lulù Selassiè

Per la finale del Grande Fratello Vip 2021, nello studio, ci sarà anche la famiglia di Manuel Bortuzzo. Oltre a papà Franco, infatti, hanno raggiunto Roma anche il fratello di Manuel, Kevin e la sorella Jennifer. Dai tweet dei fan di Manuel e Lulù, inoltre, pare che ci sarà anche Rossella, la mamma di Manuel.

Ad annunciare ufficialmente la propria presenza in studio sono stati Kevin e Jennifer che a Lulù ha già dedicato delle parole speciali.

Ad aspettare Lulù dietro le quinte ci sarà anche Davide, uno dei migliori amici di Manuel Bortuzzo che aveva ringraziato Lulù per essere stata sempre vicina al nuotatore.

“Lulù sei dì una dolcezza infinita… sei pura! Sei dì una semplicità disarmante e io sono felicissimo che hai scelto Manuel e sono felice che Manuel ha scelto te… sei una persona speciale! Non ti conosco ma ti adoro! E scusa… se non ti ho capita subito”, ha cinguettato Davide su Twitter dopo aver ascoltato la linea della vita di Lulù.

Lulù sei dì una dolcezza infinita… sei pura! Sei dì una semplicità disarmante e io sono felicissimo che hai scelto Manuel e sono felice che Manuel ha scelto te… sei una persona speciale! Non ti conosco ma ti adoro! E scusa… se non ti ho capita subito 🤍😭 #fairylu #GFvip pic.twitter.com/3l7nOfYFvT — Davide Ismaele (@davismaele) March 7, 2022

Poche ore prima della finalissima, invece, tra le storie di Instagram ha scritto: “Ci prepariamo alla finale, ma grazie per tutto quello che ci avete regalato. Lulù spegni le luci per noi, ti vogliamo bene”.

Oltre a poter conoscere gli amici di Manuel, infine, Lulù avrà modo di conoscere tutta la famiglia del fidanzato, in primis mamma Rossella mentre Manuel con la mamma di Lulù ha già stretto un legame speciale.

Che bello stasera la mamma di Manuel sara in studio dietro le quinte perché vuole conoscere Lulù 😍#gfvip Lang:it — Clarissa (@Clariss45787621) March 14, 2022

Lulù, dunque, ha già conquistato tutte le persone importanti della vita di Manuel nonostante non li abbia ancora conosciuti.