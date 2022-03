La nostalgia per i beniamini del passato del Grande Fratello è molto sentita dal pubblico che fedelissimo non perde una sola edizione. Così, passano gli anni, ma non l’interesse per il reality più controverso e chiacchierato di sempre. Specialmente perché alcune star continuano ad essere in voga, come lei.

L’ex gieffina è rinomata proprio per la sua bellezza, ma non solo. Di donne affascinanti la trasmissione ne ha viste, ma senza dubbio lei è una di quelle che al momento sta riscuotendo un certo successo a livello lavorativo. Perché il fatto che sia una ragazza molto bella è evidente, ma è soprattutto un’artista preparata e talentuosa. La scena del mondo dello spettacolo è ai suoi piedi, perché è riuscita a girare pellicole apprezzate dalla critica e ha lavorato, e lo fa tutt’ora, con attori di un certo livello.

Il 2022 è iniziato da poco, ma già ci sono tutte le situazioni per riuscire ad ottenere grandi risultati. E’ il caso dell’ex gieffina che si sta rivelando un vero portento nel mondo dello spettacolo. Chi l’avrebbe mai detto che dal Grande Fratello sarebbe arrivata così lontano?

D’altronde, non è stata l’unica dalla casa di Cinecittà ad arrivare così lontano. Perché anche altri suoi colleghi hanno iniziato da perfetti sconosciuti la loro carriera, agendo nello stesso modo.

Alla fine, stiamo sempre parlando dell’edizione Nip, Not Important People, e non di quella Vip alla quale siamo abituati, dato che è quella che di recente va più in onda. Così, passa il tempo ma non la voglia di crescere nel mondo della recitazione, e ci sta riuscendo perché l’impegno non le manca.

Grande Fratello: l’ex concorrente più bella, la ricordate?

Come se non bastasse, sono diverse le vecchie glorie che ogni tanto ritornano e fanno fare dei veri viaggi nel passato. C’è un ex gieffino che è stato anche un inviato delle Iene che ha fatto molto parlare di sé, ma non è il solo. Perché lo si può affermare, il Grande Fratello è un reality complesso, ma di cui sia i concorrenti che i telespettatori, per ragioni diverse, non ne possono fare a meno. Regala notorietà, ma anche intrattenimento, e la protagonista di oggi sta diventando sempre più brava.

Si tratta di Mariana Falace! Ve la ricordate? Ha partecipato al Grande Fratello nel 2018, in quella che è stata l’edizione più breve della storia durata soltanto 49 giorni! Nonostante il grande ritorno alla conduzione di Barbara D’Urso, il programma non ha avuto gli effetti sperati, ma non possiamo dire lo stesso per la sua carriera.

La giovane Mariana aveva 23 anni ai tempi, e anche se è uscita dopo 29 giorni, il suo percorso lavorativo è stato in ascesa. Infatti, ha subito dopo frequentato una Masterclass con Giovanni Veronesi nel mondo della recitazione, continuando poi a studiare a Roma. Da qui, è riuscita ad ottenere ingaggi per film di successo.

Ricordiamo il film di Carlo Verdone del 2019 Si vive una volta sola, o ancora Il rumore dell’immagine, oppure Gli Anni più belli al fianco di altri importanti attori come Claudio Santamaria, Pierfrancesco Favino, Kim Rossi Stuart e Micaela Ramazzotti. Per poi partecipare anche a fiction come A casa tutti bene – La serie, e infine in È stata la mano di Dio – Napoli, anni Ottanta.

Insomma, possiamo confermare che il reality è stato una manna dal cielo! Stessa cosa per un altro collega molto amato, ricordate com’era Luca Argentero al Grande Fratello? Diciamo che la spinta c’è, bisogna soltanto saperla cogliere lavorando sodo.

Nel suo caso è successo proprio questo. Inoltre, è anche amata nei social media, vanta di 161mila followers che seguono ogni suo passo. Così, potranno anche passare gli anni, ma chi sa cavalcare l’onda del successo, è destinato e rimanerci per dimostrare il suo talento.