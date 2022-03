Uomini e Donne puntata 15/3/22, la dama ci ricasca: Maria prova ad aprirle gli occhi

A Uomini e Donne la dama ci casca ancora una volta e Maria De Filippi prova ad aprirle gli occhi anche oggi.

Uomini e Donne è tornato sul piccolo schermo degli italiani provando a fare chiarezza sulla conoscenza che vede protagonista Ida e Alessandro. Dopo la scorsa registrazione, lui ha provato ad avere un chiarimento con lui chiedendole di uscire a cena ma la dama non ne ha voluto sapere.

In studio non sono mancate le incomprensioni e lui sembra essere arrivato allo stremo perchè Ida fraintende ogni sua parola non cogliendo il senso di ciò che vuole realmente dire. Tina Cipollari e Gianni Sperti difendono Alessandro ed è la prima volta che l’ex ballerino va contro la dama.

Gli opinionisti sostengono che Ida vorrebbe cambiare troppo il suo corteggiatore ed a questo punto non le va bene qualcuno come lui al suo fianco. A questo punto interviene Armando Incarnato che accusa Alessandro di essere stato poco elegante nei confronti della dama perchè pur non avendo vissuto l’intimità, ha fatto intendere che sia successo qualcosa di fisico tra loro. Alessandro nega, ma Incarnato insiste, così esasperato abbandona lo studio e dopo qualche minuto, la dama lo raggiunge provando a chiarire quanto è accaduto.

Ida Platano dubita di Alessandro: il consiglio di Maria a Uomini e Donne

In studio arrivano delle rose e dei cioccolati, dopo la dolorosa confessione della dama, per Cristiana. Il destinatario è Biagio che vuole provare a conoscerla, ma la dama declina gentilmente l’offerta ricevuta affermando di non fidarsi di lui a causa del suo trascorso al Trono Over di Uomini e Donne.

Al centro dello studio ci sono Stefano, Elena e Maurizio. La dama sceglie di chiudere con entrambi i cavalieri. Con l’ultimo perché ritiene che non sia un uomo in grado di tenerle testa in quanto avrebbe guidato lei l’intera conversazione, con il primo perché lui corteggerebbe le donne nello stesso identico modo e questo non la farebbe affatto piacere. Entrambi ci rimangono molto male e gli opinionisti accusano Stefano di aver fatto il gioco della dama che lo avrebbe preso soltanto in giro per stare al centro dello studio, ma lei nega.

In studio tornano Ida e Alessandro. Maria afferma che hanno avuto modo di poter ascoltare le vecchie registrazioni e che il cavaliere ha effettivamente detto le cose che sostiene Armando ma il contesto era completamente differente. La conduttrice invita la dama a viversi il tutto con maggiore leggerezza in quanto le apparo chiaro come il sole che lui sia realmente interessato a lei altrimenti non avrebbe alcun motivo per portare avanti una conoscenza così impegnativa.

La dama accetta il suo consiglio e si salutano con la promessa di fare un weekend in Sicilia. In studio entra Luca Salatino che sta proseguendo la sua conoscenza con le corteggiatrici tra baci e allenamenti.