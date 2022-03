Amici 21 puntata 15/3/22, Anna Pettinelli esagera: la squadra di Zerzi si ribella

Ad Amici 21, Anna Pettinelli non è riuscita a trattenersi prima del serale e la squadra di Rudy Zerbi non le ha di certo mandate a dire.

Amici 21 sabato sera debutterà sul piccolo schermo degli italiani per questa nuova edizione del serale. Per questo motivo la grande macchina di Maria De Filippi è all’attivo per mostrare ai telespettatori il talento dei giovani protagonisti di quest’anno. Non mancheranno durante il suo debutto i colpi di scena perché ne vedremo davvero delle belle.

Nel daytime trasmesso oggi, la padrona di casa ha comunicato agli allievi i guanti di sfida di Alessandra Celentano. La maestra di danza classica ha ben impressa la sua idea di danza che non coincida con quella del suo rivale Raimondo Todaro e per questo motivo ha lanciato ben due sfide.

Nella prima ha chiesto di far scontrare Carola e Serena. Secondo la Celentano, la ballerina Serena non ha le doti adatte per fare la danzatrice e in particolar modo non ha il fisico adatto e la sfida lanciata da lei servirebbe a dimostrare ciò. La seconda, invece, vede Michele e Christian. Secondo lei, il ballerino di hip hop non è lontanamente paragonabile ad un artista e per questo motivo vuole mostrare al pubblico e alla giuria quello che secondo lei è un ballerino e cosa invece non lo è.

Raimondo Todaro al serale di Amici accetterà o meno la sfida?

Anna Pettinelli stronca la squadra di Rudy Zerbi ad Amici 21

Raimondo Todaro è pronto a tutti i colpi di scena del serale di Amici 21, ma si aspettava che la prima puntata fosse un po’ più tranquilla, ma invece così non sarà. L’insegnante di latino ha accettato la sfida con Serena, che ci è rimasta male nel sentire parlare ancora di mesi di fisico e non di danza, ma ha rifiutato quella che vede Christian in quanto essendo lui un ballerino di hip hop non potrebbe mai reggere una prova di classico.

Si passa ad Anna Pettinelli che non le manda di certo a dire agli allievi di Rudy Zerbi. L’insegnante ha massacrato LDA e Luigi. Secondo lei il primo è un vecchio intrappolato nel corpo di un ragazzino che non ha alcun talento ed una scrittura molto banale, mentre il secondo non sarebbe riuscito ad esprimersi e che Zerbi sarebbe addirittura peggiorato.

Anna non si è risparmiata nemmeno con Calma, affermando che non lascia il segno. Tant’è che suggerisce come nome d’arte Trasparenza in quanto secondo lei non trasmetterebbe nulla, ma non si è risparmiata nemmeno nei confronti del suo ex allievo Gio Montana che a suo parere non sarebbe nemmeno dovuto arrivare al serale ma eliminato molto prima come lei aveva indicato e non riportato grazie al suo acerrimo nemico.

Gli allievi scelgono di abbandonare la sala perché sospettano che l’insegnante in realtà li tema e non vogliono perdere altro tempo che lei, ma dedicarsi più che mai alle prove del serale.