Dimmi come tieni il volante e scopri chi sei veramente con questo divertente test

Le nostre scelte, i gusti e anche alcune caratteristiche del nostro corpo, rivelano aspetti nascosti della nostra personalità, ma non solo.

Anche i gesti abitudinari che facciamo quasi tutti i giorni ci permettono di scoprire chi siamo veramente.

Ecco perché oggi ti proponiamo il test del volante. Devi solo ricordarti come tieni le mani mentre guidi e scoprirai aspetti del tuo carattere di cui non eri ancora a conoscenza.

Iniziamo a divertirci!

Test: dimmi come tieni le mani sul volante e scopri chi sei

Nel test del volante ti mettiamo di fronte a ben dieci possibilità. Focalizza il momento in cui stai per iniziare a guidare soffermandoti su come metti le mani sul volante. Poi scegli l’opzioni corrispondente alla tua azione e leggi il risultato del numero scelto.

Solo così potrai scoprire chi sei veramente!

1) Uno

Ami la vita nella sua semplicità e purezza. Ti piace muoverti nel mondo senza preoccupazioni e sempre con un’ottica positiva.

Sei molto ironica e conquisti tutti con la tua simpatia. Per questo, hai un sacco di amici anche se tu sai bene su quale puoi fidarti e con chi scherzare e basta. Pochi, ma buoni.

2) Due

Sei una persona estroversa, ma anche molto estrosa e artistica. Sei simpatica e ami essere circondato dai tuoi amici. Una cosa è sicura: con te è impossibile annoiarsi.

3) Tre

A te non ti piace litigare e fare discussioni inutili. Hai un animo mite e cerchi sempre di fare da paciere cercando una soluzione che vada bene a tutti.

Meglio un confronto tagliente, ma senza urla che frastornano.

4) Quattro

Tu sei un vero e proprio esteta. Ami la bellezza e la perfezione in ogni suo aspetto. Tutto deve essere organizzato, equilibrato ed ordinato.

Attento però, questo non significa che sei una persona schematica, anzi. Sei una fonte di idee originali e uniche.

5) Cinque

Se questa è la tua scelta allora sei una persona che non ama buttarsi nelle avventure, ma sei piuttosto molto prudente.

Hai tante paranoie e paure e queste situazioni le vivi con il batticuore e ansia. Questo è dato dal fatto che vuoi avere sempre tutto sotto controllo evitando di sprofondare in un mare di insicurezze.

6) Sei

Sei una persona istintiva e amante del rischio e dell’adrenalina. Senza questa sensazione, ti sembra di vivere a metà.

Proprio per questo motivo, ti scontri molto spesso con la tua famiglia.

7) Sette

Hai una grande capacità organizzativa. Hai una forte autostima e sei molto sicuro di te stesso e delle tue qualità.

Per questo sei un leader e anche un punto di riferimento per i tuoi amici e non solo.

8) Otto

Tu sei una persona estremamente sincera e spontanea. Le impalcature e i giochini di seduzione non fanno per te. Te sei “pane al pane, vino al vino“.

Ti piace stare in ascolto e immedesimarti negli altri. Sei una persona empatica e riesci a comprendere qualsiasi stato d’animo si muova nei tuoi amici.

9) Nove

Ti piace vivere la vita così come viene, senza ansie, ma con leggerezza. Le persone ti giudicano frivola per questo motivo, ma ricordati che non è assolutamente così.

10) Dieci

La tua scelta rivela che sei una persona sempre impegnata e indaffarata. Tendi a non filare molto la tua famiglia per questo tua vita sempre in movimento, ma soprattutto finisci per dimenticarti di te.

Cerca di creare uno spazio tutto per te e di prenderti almeno un'oretta per te